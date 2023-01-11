Карты Таро сулят Близнецам отдых в одиночестве.

В четверг, 12 января, Львы будут купаться в любви и ласке, а вот Скорпионам стоит следить за своим кошельком и отказаться от лишних трат. Что карты Таро сулят другим знакам Зодиака - читайте в гороскопе от УНИАН.

Овен

Овнов ждет новая жизнь. Все может резко измениться, однако вы можете быть к этому не готовы. Научитесь быстро перестраиваться и радоваться новому, все будет хорошо.

Телец

12 января Тельцам стоит подумать о будущем. Вы можете понять, чего на самом деле хотите от жизни. Прислушайтесь к своему сердцу и позвольте себе мечтать.

Видео дня

Близнецы

Карты Таро сулят Близнецам отдых в одиночестве, который стоит посвятить не только сну или просмотру сериалов. Займитесь анализом своих поступков и попробуйте найти ошибку, которая не дает вам двигаться вперед.

Рак

В четверг Раки будут искать равновесие. Вы рискуете удариться в крайности и спровоцировать конфликт. Будьте спокойнее.

Лев

Львов окружат любовью и лаской. Они будут купаться в поцелуях и подарках. А те, у кого еще нет пары, могут встретить свою судьбу именно в этот день.

Дева

Карты Таро сулят Девам хорошее настроение и уют. Вы можете посвятить время близким и на время забыть о работе.

Весы

Весов ждут неприятности. Возможно, вам стоит обратить внимание на свое здоровье и даже сходить к врачу.

Скорпион

В четверг Скорпионам лучше следить за своими вещами. Вы можете потерять кошелек или что-то ценное. Также возможно, что судьба "накажет" вас другим образом, вы можете потерять деньги из-за необдуманных покупок.

Стрелец

Стрельцам стоит проявить доброту и милосердие. Помогите тем, кто в этом нуждается. Не жалейте сил и времени, добро вернется.

Козерог

Карты Таро пророчат Козерогам эмоциональный день. Вы можете сильно чему-то радоваться или же наоборот грустить. Все зависит от того, что вы выберете - настаивать на своей правоте или же учиться искать компромиссы.

Водолей

Водолеям стоит удариться в работу. Вы рискуете попасть под горячую руку руководства, а потому выполняйте все задания и не отлынивайте.

Рыбы

12 января к Рыбам могут нагрянуть гости. Стоит задуматься о наведении порядка в вашем "гнездышке", ведь мало кто оценит ваш "творческий беспорядок".

Напомним, ранее астрологи назвали три знака Зодиака, которые разбогатеют уже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: