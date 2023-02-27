Лунный посевной календарь назовет наиболее урожайные даты для того, чтобы посадить овощи, фрукты и ягоды в марте.

Март - очень плодотворный месяц для дачников. В этом месяце начинают выращивать рассаду, удобрять и рыхлить почву под посевы, обрабатывать сад и высаживать цветы. Ранее мы составляли подробный список того, что нужно сделать на огороде в марте, чтобы вы ничего не упустили.

Чтобы все посевные работы прошли удачно, а урожай радовал, их стоит планировать с учетом лунного календаря. Фазы Луны влияют на урожайность и здоровье растений. Мы назвали лучшие дни для посевов и других работ на участке в марте.

Лунный посевной календарь на март 2023 - самые урожайные дни

Самые урожайные дни для посевов - 2, 3, 9-13, 16, 17, 24-26 марта.

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Самые неудачные дни для посадок - 4-5, 7, 18-23, 31 марта.

Лучшие дни для посева разных культур в марте:

свекла и морковь - 9-14 марта;

петрушка и укроп - 9-13, 16, 24 марта;

лук - 9-13, 16-17, 29 марта;

чеснок - 9-13, 16, 26 марта;

томаты на рассаду - 2, 3, 24-26, 29-31 марта;

перец на рассаду - 1-3, 12, 13, 22-26 марта;

огурцы - 2, 3, 12, 13, 29-31 марта;

капуста - 9-12, 24-27 марта;

кабачки, тыква, баклажаны - 1-3, 8, 13-17, 24 марта;

клубника и земляника - 1-3, 27-31 марта;

однолетние цветы - 2, 3, 8-11, 24-26, 29-31 марта;

двухлетние и многолетние цветы - 2, 3, 8-11, 27, 31 марта.

Лунный посевной календарь на март 2023 по дням - что делать на участке

1-3 марта - можно высаживать на рассаду все виды капусты, сладкий и острый перец, огурцы, баклажаны. В южных областях можно высаживать картофель. Очень удачные дни для посева однолетних цветов.

4-5 марта - не очень урожайные дни для посевов. Можно рыхлить землю, удобрять почву для будущих посевов, опрыскивать сад от вредителей, обрезать деревья. Ранее мы рассказывали, чем посыпать грядки весной, чтобы был хороший урожай посевов. На подоконнике и в теплице можно сажать зелень, салат, базилик.

6-8марта - дни полнолуния. Работы с растениями не проводятся.

8-17марта - урожайные дни. Все посаженные растения хорошо приживутся и дадут отменный урожай. Можно высаживать любые овощи на рассаду, а на клумбе сажать многолетние и однолетние цветы. В саду можно прививать и обрезать деревья, подкармливать и белить их. На огороде можно рыхлить и удобрять почву под будущий урожай, а также высеивать первые растения. Мы уже писали, что посадить в марте в открытый грунт.

18-23марта - не очень урожайные дни. Посевами, посадками и пересадками лучше не заниматься. А в новолуние 22 марта растения лучше вообще не трогать - они будут очень ослабленные. Можно ухаживать за ранее посаженными посевами, но поливы и подкормки должны быть умеренные.

24-30марта - можно сажать на рассаду перец, все виды капусты, баклажаны, помидоры, огурцы. На огороде можно посеять в открытый грунт фасоль, горох, лук, чеснок, щавель. Очень хорошие дни для посадки любых деревьев. В саду можно проводить опрыскивание и санитарную обрезку. Не рекомендуется обрабатывать растения ядохимикатами.

31 марта - не очень хороший день для посевов, но можно рыхлить и полоть грядки, посыпать их удобрениями, обрезать и белить деревья.

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