Октябрь 2024 примечателен новолунием в самом начале месяца, во время которого произойдет второе в этом году солнечное затмение. Когда ожидать это событие, сможем ли мы наблюдать его в Украине, а также какие дни будут наиболее удачны, а когда нужно быть осторожными - подскажет лунный календарь на октябрь 2024.
Фазы Луны в октябре 2024 и их влияние
Лунный цикл длится в среднем 29,5 дня, за которые Луна проходит четыре фазы. В октябре они будут такими:
- новолуние - 2 октября - начало цикла, Луна не видна на небе, так как не освещается Солнцем, период считается неблагоприятным;
- растущий серп, первая четверть и растущая Луна - с 3 по 16 октября - период от новолуния до полнолуния, считается благоприятным периодом для начинаний;
- полнолуние - 17 октября - Луна на пике, полностью освещена Солнцем, фаза считается неблагоприятной;
- убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - с 18 по 31 октября - период от полнолуния до следующего новолуния, Луна убывает, считается благоприятным периодом для отказа от того, что мешает двигаться вперед.
2 октября также произойдет второе солнечное затмение в этом году - как правило, такие затмения происходят во время новолуния. На территории Украины мы не сможем его наблюдать, но влияние, по словам астрологов, может быть ощутимо.
Лунный календарь на октябрь 2024
В этом месяце благоприятных дней больше, чем неблагоприятных:
- самые благоприятные дни: 3, 8, 9 октября;
- благоприятные дни в целом: 2, 5, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 30 октября;
- самые неблагоприятные дни: 17 октября.
Неблагоприятными в некоторых сферах также будут 1, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 31.
Остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в октябре 2024 по сферам выглядят так:
- начинания: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 октября;
- финансы: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19;
- работа: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16;
- любовь: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24;
- свадьба: 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31;
- лечение зубов: 9, 10, 11, 18, 19;
- поездки: 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22.
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