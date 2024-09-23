Как меняются фазы Луны, когда солнечное затмение и благоприятные и неблагоприятные дни - смотрите лунный календарь на октябрь 2024.

Октябрь 2024 примечателен новолунием в самом начале месяца, во время которого произойдет второе в этом году солнечное затмение. Когда ожидать это событие, сможем ли мы наблюдать его в Украине, а также какие дни будут наиболее удачны, а когда нужно быть осторожными - подскажет лунный календарь на октябрь 2024.

Фазы Луны в октябре 2024 и их влияние

Лунный цикл длится в среднем 29,5 дня, за которые Луна проходит четыре фазы. В октябре они будут такими:

новолуние - 2 октября - начало цикла, Луна не видна на небе, так как не освещается Солнцем, период считается неблагоприятным;

- начало цикла, Луна не видна на небе, так как не освещается Солнцем, период считается неблагоприятным; растущий серп, первая четверть и растущая Луна - с 3 по 16 октября - период от новолуния до полнолуния, считается благоприятным периодом для начинаний;

полнолуние - 17 октября - Луна на пике, полностью освещена Солнцем, фаза считается неблагоприятной;

- Луна на пике, полностью освещена Солнцем, фаза считается неблагоприятной; убывающая Луна, последняя четверть и убывающий серп - с 18 по 31 октября - период от полнолуния до следующего новолуния, Луна убывает, считается благоприятным периодом для отказа от того, что мешает двигаться вперед.

2 октября также произойдет второе солнечное затмение в этом году - как правило, такие затмения происходят во время новолуния. На территории Украины мы не сможем его наблюдать, но влияние, по словам астрологов, может быть ощутимо.

Видео дня

Лунный календарь на октябрь 2024

В этом месяце благоприятных дней больше, чем неблагоприятных:

самые благоприятные дни : 3, 8, 9 октября;

: 3, 8, 9 октября; благоприятные дни в целом : 2, 5, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 30 октября;

: 2, 5, 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 30 октября; самые неблагоприятные дни : 17 октября.

Неблагоприятными в некоторых сферах также будут 1, 4, 6, 7, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 28, 31.

Остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в октябре 2024 по сферам выглядят так:

начинания : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 октября;

: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 октября; финансы : 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19;

: 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19; работа : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16;

: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16; любовь : 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24;

: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24; свадьба : 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31;

: 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 29, 30, 31; лечение зубов : 9, 10, 11, 18, 19;

: 9, 10, 11, 18, 19; поездки : 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2024 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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