Календарь стрижек назовет лучшие дни для стрижки и окрашивания по фазе Луны.

Луна влияет на все живые организмы на Земле. Наше самочувствие также подвержено лунному влиянию. Даже состояние и свойства волос могут меняться с изменением фазы спутника. Вот почему так важно обращаться к лунному календарю при планировании посещения парикмахера - тогда новая прическа точно будет красивой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Мы составили таблицу удачных и несчастливых дней февраля для изменения прически. Сохраняйте наш лунный календарь стрижек на февраль 2025 и используйте при планировании различных процедур с волосами.

Видео дня

Когда можно стричь волосы в феврале

Лунный календарь на февраль 2025 называет такие фазы спутника:

растущая луна - 1-11 февраля;

полнолуние - 12 февраля;

убывающая луна - 13-27 февраля;

новолуние - 28 февраля.

Зная расписание лунных фаз, можно примерно распланировать процедуры с волосами. В растущую луну рекомендуется экспериментировать так, как не решились бы в другое время. Волосы быстро отрастут, а неудачную стрижку будет легко исправить. Однако учтите, что выпрямление и укладка продержатся недолго.

В убывающую луну лунный календарь стрижек советует пойти к парикмахеру, если надеетесь на долгосрочный эффект. Если покрасить волосы, то новый цвет сохранится надолго, а волосы после укорачивания будут медленно расти. Также этот период подходит для оздоровительных процедур.

Лунный календарь стрижек 2025 - удачные и неудачные даты

Лучшие дни для стрижки в феврале это 4, 6, 8, 11-12, 24-25 число. Другие даты тоже подходят, но именно в указанные эффект будет самым лучшим. Волосы после укорачивания станут здоровее и перестанут сечься. В период до 12 числа можно стричься для того, чтобы быстро отрастить длинную шевелюру. А вторая половина месяца - лучшие дни, когда можно стричься для формирования долгосрочной прически.

Неудачные дни для стрижки - 1, 5, 9, 18-21, 27-28. Отложите процедуру, если не хотите, чтобы волосы начали быстро выпадать и слабеть. Стрижка в эти даты ослабит шевелюру и разочарует финальным результатом.

Лучшие дни для окрашивания - 3-4, 8, 10-14, 21-23, 25 февраля. Новый оттенок идеально вам подойдет, будет сочным и насыщенным, а волосы приобретут здоровый блеск. Хорошо пройдут непростые процедуры вроде осветления, мелирования, тонирования и закрашивания седины.

Неудачные дни для окрашивания - 1, 6, 17-18, 28 февраля. Не стоит рисковать с окрашиванием, особенно если желаемый цвет кардинально отличается от вашего родного. Результат может оказаться неудачным, и прическу придется перекрашивать.

Лучшие дни для завивки - 3-4, 10, 12, 15-17, 23-26 февраля. Это лучшие дни месяца для формирования локонов, химической завивки, заплетания дредов и любых сложных укладок. Волосы будут послушными и податливыми.

Вас также могут заинтересовать новости: