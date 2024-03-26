Во втором месяце весны 2024 Луна нас порадует несколькими необычными явлениями. В начале апреля в момент новолуния спутник Земли максимально приблизится к планете, в результате чего получится суперлуние. Ближе к концу апреля, во время полнолуния, произойдет первое в этом году солнечное затмение. Как эти события отразятся на нас и в какие дни следует быть особо осторожными - смотрите лунный календарь на апрель 2024.
Фазы Луны в апреле 2024 и их влияние
Лунный цикл - более короткий, чем календарный месяц. От новолуния до новолуния проходит за 29,53 дня, в этом периоде выделяют благоприятные и неблагоприятные периоды. в зависимости от того, в какой фазе находится Луна. Вот что они обозначают:
- новолуние - первая лунная фаза, которая символизирует начало и перезапуск, время наиболее благоприятно для планирования, но начинать что-либо делать в это период не стоит;
- первая четверть Луны - в этот время хорошо начинать делать то, что было запланировано в новолуние;
- полнолуние - Луна на пике, мы можем испытывать сильные эмоции, становиться импульсивными, совершать необдуманные поступки, поэтому фаза считается не очень благоприятной;
- последняя четверть Луны - хороший период для анализа событий, поступков и мыслей, период погружения в себя, можно избавляться от ненужного.
Как будут меняться фазы Луны в апреле:
- Луна убывает - с 1 по 7 число и с 25 по 30 число;
- новолуние в апреле 2024 (суперноволуние) - 8 апреля в 21:21 по киевскому времени;
- Луна растет - с 9 по 23 марта;
- полнолуние в апреле 2024 - 24 апреля в 02:49 по Киеву.
Солнечное затмение произойдет в день полнолуния, 8 апреля, с 18:43 по 23:52 по киевскому времени.
Лунный календарь на апрель 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни
Самые благоприятные дни в апреле 2024: 4, 11, 25 числа.
Неблагоприятные дни в апреле 2024: 8, 24 число.
Не особо благоприятные дни: 2, 5, 9, 10, 12, 16, 20, 23, 26, 27.
Все остальные дни - нейтральные.
Благоприятные дни в апреле 2024 по сферам:
- начинания - 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 апреля;
- работа - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- свадьба - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30;
- лечение зубов - 1, 2, 3, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30;
- поездки - 1, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28.
Не следует ничего начинать или заниматься важными делами в дни новолуния, полнолуния, а также солнечного затмения.
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