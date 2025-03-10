Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН разложили по полочкам этот период.

В пятницу, 14 марта 2025 года, произойдёт Лунное затмение в знаках Зодиака Лев и Дева одновременно, в накшатре Уттара Пхалгуни в 08:54 по киевскому времени. Затмение будет проходить в первой части (или паде) этой накшатры. Его будет полностью видно над Северной и Южной Америкой, западной частью Европы, западной частью Африки и на Дальнем Востоке России.

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По словам астрологов, затмения небесных светил всегда приносят важные трансформационные события, которые длятся от одного "коридора затмения" к другому:

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"В прошлый раз мы максимально точно предсказали события, которое принесло нам затмение Луны 18 сентября 2024 года в знаке Зодиака Рыбы в накшатре Пурва Бхадрапада. Накшатра Пурва Бхадрапада ассоциируется с двуличием, обманами, секретами, тайными договоренностями, тайными обществами, спецслужбами, разоблачением. Эта накшатра символизирует завершение какого-то болезненного процесса, трансформации, неясности, неопределенности. Для украинцев это имеет особое значение в контексте войны России против Украины. Вдобавок, в натальной карте Украины эта накшатра связана с территориями, а в натальной карте России — с обществом, общественным мнением и, как следствие, с властью. Поэтому это Лунное затмение указывало на формирование и проявление неких договоренностей, которые в настоящий момент могут быть непубличными, тайными и связанными с войной и её окончанием, возможно, на фоне сценариев, связанных с заговорами".

Так астрологи описывали Лунное затмение, которое происходило в сентябре 2024 года.

Они добавили, что уже несколько раз замечали, что чаще всего плоды затмения проявляются ближе к началу следующего затмения. Возможно, эта особенность связана именно с Украиной.

"Сегодня мы видим, что все скрытые обсуждения становятся явными, звонки Трампа Зеленскому, Путину и встречи представителей США с РФ в Саудовской Аравии, Турции выводят обсуждение мирных соглашений в более публичное поле. Все это начало происходить примерно за месяц до следующего затмения", - отметили эксперты.

Результатом же Лунного затмения 25 марта 2024 года стало наступление ВСУ в Курской области, что также соответствовало их прогнозам касаемо этого затмения, которое указывало на проблемы с территориями РФ. Это произошло также примерно за месяц до нового затмения.

Сейчас мы движемся к новому "коридору затмений", который будет происходить с 14 марта по 29 марта 2025 года. Следующий "коридор затмений" будет с 7 сентября 2025 года по 21 сентября 2025 года.

Что это за накшатра Уттара Пхалгуни, в которой будет происходить новое Лунное затмение 14 марта?

Данная накшатра соединяет в себе два знака Зодиака - Льва и Деву: она находится с 26°40' в знаке Лев и до 10°00' в знаке Дева. Во время затмения Луна будет находиться в конце знака Лев, 29°44', а узел Кету, который её затмевает ("проглатывает"), будет находиться в знаке Зодиака Дева 03°11’21’.

Эти два знака Зодиака очень активно принимают участие в этом затмении. Поэтому, если в вашей натальной карте ваш Восходящий знак Зодиака (Асцендент/Лагна) или Лунный знак находятся во Льве или Деве, вы сможете на себе максимально прочувствовать это затмение, и события, которые будут происходить в вашей жизни до следующего коридора затмения (с 7 сентября 2025 года по 21 сентября 2025 года), могут внести в вашу жизнь важные изменения, продолжили Сухановы.

Если ваш Восходящий или Лунный знак Зодиака не находится в Деве или во Льве согласно Ведической астрологии Джйотиш, то трансформаций стоит ожидать в той сфере жизни, за которую отвечают эти два знака Зодиака в вашей натальной карте.

Слово "Уттара" в накшатре, в которой будет происходить затмение, означает "заключительная часть", а "Пхалгуни" означает "созревший плод благочестивых действий". Знак Льва символизирует стремление к самовыражению и постановку целей, тогда как знак Девы олицетворяет ответственность и практическую реализацию этих целей. Уттара Пхалгуни сочетает энергии обоих знаков Зодиака, отражая переход от яркого творческого импульса к усердной работе и ответственности. Человек берёт на себя ответственность за своё творение, устанавливает границы, планирует свою деятельность и внимательно следит за её выполнением.

"Символ Уттара Пхалгуни — задние ножки кровати, олицетворяющие завершение отдыха, когда человек уже расслабился, но готов подняться и приступить к работе. Здесь зарождается не просто творчество, а творчество, приносящее пользу обществу. Альтернативный символ — дерево с плодами, подчеркивающее значимость результата в созидательном процессе", - отметили Сухановы.

Также они добавили, что данное Лунное затмение будет происходить в первой паде. Это самая "царственная" пада, поскольку здесь Солнце обретает свою двойную силу. Пада расположена в знаке Льва (управляемый Солнцем), сама накшатра также подчиняется влиянию Солнца. При этом сама пада управляется Юпитером, и реализация этой солнечной энергии происходит через знак Зодиака Стрелец, что символизирует закон, целеустремленность, философию, стремление обучать и консультировать. Эта пада характерна для политических деятелей, руководителей и юристов, которые берут на себя ответственность за других.

"Для многих эта информация может быть непростой для восприятия, но Ведическая астрология – это сложная аналитическая наука, об этом важно помнить".

Как Лунное затмение повлияет на людей?

По словам Сухановых, затмение почувствуют люди, которые связаны с руководящими должностями, лидеры мнений, политики — для всех них приходит время действовать и воплощать свои обещания, иначе они столкнутся с критикой и потерей авторитета. В целом это затмение проверит, насколько их слова и амбиции совпадают с делами.

Затмение почувствуют также люди, связанные с информационной и высокотехнологичной сферой. Данное затмение будет, в том числе, сопутствовать формированию новых проектов.

Также это Лунное затмение будет поднимать правовые вопросы и вопросы, связанные с нарушением и превышением своих полномочий, особенно когда Кету перейдет в знак Зодиака Лев после 19 мая 2025 года.

В США Восходящим знаком является Лев, поэтому это Лунное затмение влияет на них в большой степени, тем более его будет максимально видно на территории США, продолжили эксперты. В России Восходящим знаком Зодиака является Дева. В натальной карте Украины знак Зодиака Лев отвечает за начальников, руководителей, влиятельных партнеров, а знак Дева — за внешнюю деятельность и позиционирование себя.

"На наш взгляд, до следующего "коридора затмения" США возьмёт на себя ведущую роль в мирных переговорах и будет диктовать РФ и Украине, что стоит делать. Это Лунное затмение ещё раз подтверждает то, что мы движемся к окончанию горячей фазы войны и уже не просто к договорённостям, а именно к их выполнению. Причем на импульсивные действия, на наш взгляд, будет уходить очень мало времени, а больше времени на выполнение и структуризацию, потому что Луна находится в полу градусах от знака Дева. Это означает, что большую часть во Льве она прошла", - говорят астрологи.

В целом, данное Лунное затмение завершит трансформации мировоззрения, общественных целей и запустит процесс формирования новой структуры мира.

Важно помнить, что это затмение касается не только стран, но и каждого из нас, ведь в натальной карте человека Лев и Дева связаны с определёнными сферами жизни.

Лунное и Солнечное затмения влияют, в первую очередь, на наш внутренний мир. Солнце воздействует на наше подсознание, а Луна — на наш ум и психологическое спокойствие.

"Луна поддерживает внутри каждого из нас ментальное спокойствие и ясность рассудка. В период, за три дня до и три дня после затмения увеличивается количество ссор, конфликтов, агрессии, нетерпимости и, как следствие, аварий и терактов. На ментальном уровне возрастает количество страхов и эмоций. На физическом уровне, Луна может проявлять свое воздействие в виде нарушений в работе лимфатической и кровеносной систем, усугублять проблемы с легкими, а у девушек и с молочными железами. Луна также связана с водой, поэтому может возникнуть дисфункции обмена жидкости и гидробаланса в организме. Помимо этого, лунные аспекты могут создавать проблемы c морским и водным транспортом. А также, увеличивается вероятность угроз от воды (наводнения/водовороты и т. д.)", - говорят астрологи.

Рекомендации на Лунное затмение:

Не смотреть на затмение

Оставаться в закрытом помещении (дома, в офисе, в квартире и т.д.)

Избегать вождения авто

Не планировать подписание важных документов

Посвятить время отдыху, медитации, молитвам и чтению мантр

Анна и Алексей Сухановы в Instagram – instagram.com/jyotishon

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