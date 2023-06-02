Карты таро пророчат им такие повороты судьбы, о которых те даже подумать не могли.

Таролог составила прогноз для всех знаков Зодиака на июнь. Карты говорят, что личная жизнь троих круто поменяется уже с первых чисел. Кому нужно готовиться к "приключениям" - читайте в материале.

Близнецы

Близнецам выпали Влюбленные. Карта "Влюбленные" символизирует взаимоотношения, страсть и выбор в личной жизни. Она указывает на возможные изменения в отношениях, возникновение новой любви или переоценку текущих связей. Карта может представлять и решения, которые необходимо принять в отношениях, а также призывать к глубинному самоанализу.

Рак

Ракам расклад показал в личной жизни Колесо Фортуны. В контексте отношений, брака и общения это крайне неоднозначная и сложная карта. Колесо Фортуны указывает на то, что все в жизни находится в постоянном движении, и что перемены являются неотъемлемой частью нашего существования. В контексте личной жизни эта карта может указывать на наступление новой фазы, изменение отношений или возможность встретить нового партнера.

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Лев

Лев в своем раскладе получает Башню. Данная карта говорит о том, что прежние устои или отношения будут разрушены. Или представители данного знака Зодиака начнут в июне чувствовать, что их отношения рушатся. Также карта может указывать на неожиданные и драматические перемены, сильные эмоциональные потрясения. Но карта Башня также может означать освобождение от чего-то, что больше не нужно вам.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака встретят свою любовь уже этим летом.

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