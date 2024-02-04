Попробуйте угадать, кто готов стать вашим личным тренером, если вы решите с ним делить одну комнату.

Представители каждого знака Зодиака ведут себя по-разному, когда становятся соседями по комнате. Читайте дальше, чтобы узнать, легко ли с вами уживаться.

Овен - прямолинейный

В своих самых амбициозных проявлениях представители знака Овен ясны и прямолинейны. Овны обязательно и без лишних напоминаний или поводов сообщат вам, чего они ожидают от вас как от соседа по комнате. Люди, рожденные под этим огненным знаком, никогда не будут прибегать к пассивно-агрессивной тактике. Обычно они немедленно и громко поставят вас в известность, какая граница была пересечена, по их мнению. Это экономит много времени и разговоров.

Телец - осторожный

Управляемые Венерой, планетой богатства и эстетики, Тельцы очень серьезно и ревностно относятся к своим владениям. Представители этого знака любят создавать и делить общее пространство и вкусную еду. Но при этом они действуют очень осторожно, особенно когда дело доходит до осквернения их храма грязью, неотесанной компанией или громкой музыкой. Тельцы никогда никого не прощают, поэтому лучше всего вести себя хорошо.

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Близнецы - компанейский

Обычно оптимистичные и всегда готовые выслушать, поболтать, посмотреть документальный фильм, проанализировать ситуацию Близнецы рассматривают своих соседей по комнате как объект внимания. Они, как правило, действуют в духе "чем больше, тем веселее", поэтому вы, скорее всего, столкнетесь с самыми разными незнакомцами в любое время дня и ночи, если решите сосуществовать с Близнецами. Еще одна особенность их в том, что они всегда встретят вас с распростертыми объятиями и разумом, когда вы решите, что вам нужна еще одна порция их неистового обаяния.

Рак - заботливый

Если ваша мама не смогла дать вам ту любовь и внимание, которых вы заслуживали в детстве, Рак как сосед по комнате может стать необходимым вам бальзамом. Они яростно защищают тех, кого любят и ценят. Но будьте готовы к внезапным переменам в настроении, социальной изоляции и периодического молчания.

Лев - непредсказуемый

Представители этого знака тратят много энергии на внешнюю жизнь. Потому Львам нужен дом, который позволит им уединиться и восстановить силы. Преимущество соседей-Львов в том, что они общительны. Но также они бывают чересчур непредсказуемыми. Так что, Львы одинаково способны как согреть, так и обжечь.

Дева - поучительный

Если вы цените порядок, Дева - соседка по комнате вашей мечты. Они хотят, чтобы все было опрятно и красиво, и для вашей пользы в том числе. Девы также всегда готовы стать вашим личным тренером, помогая вам расставить приоритеты в отношении здоровья и качества жизни, которого вы заслуживаете.

Весы - нечистоплотный

Весы любят жить красиво и постоянно дискутировать. Склонные к нерешительности и пассивно-агрессивной тактике, они могут вести себя некрасиво и часто напоминают викторианских аристократов - оставляют свои бокалы с вином на тумбочке, формы для торта на диване. Могут даже жить в горах мусора, особо не придавая этому значения.

Скорпион - отстраненный

Скорпионы требуют и уважают личное пространство. Это идеальный вариант для тех, кто хочет разделить жилое помещение, но держат при этом дистанцию. Вы можете неделями не видеть их, но можете быть уверены, что Скорпионы вовремя принесут деньги за аренду, даже если вам непонятно, как именно им это удалось.

Стрелец - свободолюбивый

Стрельцы живут по любопытному кодексу: всегда хорошо проводить время, что делает их отличным дополнением к импровизированной поездке в Вегас или к просмотру пиратского ситкома. Но это несколько рискованный выбор соседа по комнате. Они ставят свободу выше всего и всех, поэтому менее надежны, когда дело доходит до выполнения задач.

Козерог - ответственный

Самый ответственный знак Зодиака. Как соседи по комнате Козероги играют по правилам: арендная плата будет оплачена, бумажные полотенца будут куплены, план по сокращению счетов за электроэнергию будет реализован. Вы можете рассчитывать на Козерогов всегда, даже если не всегда можете на них положиться.

Водолей - необычный

Водолеи нуждаются в достаточном количестве времени в одиночестве. Они будут приводить странную компанию. Они съедят ваше веганское мороженое и пожертвуют волонтерам вашу одежду. Водолеев очень мало заботят общие обязанности, зато они готовы поговорить об инопланетянах, нырнуть в мусорный контейнер, порекомендовать книгу или молчаливо уединиться и придумать, как заставить домовладельца снизить арендную плату. сославшись на призраков или плесень.

Рыбы - понимающий

Рыбы - эмпаты Зодиака, готовые предложить поддержку и нейтральное гнездышко из сахарной ваты, в котором вы можете отдохнуть. Как соседи по комнате, они понимающие, обычно податливые и совершенно избегающие, когда дело доходит до конфликтов или ответственности. Корыстные, но никогда не подлые, Рыбы живут в определенном отдалении от реальности, и поэтому не часто видят тот беспорядок, в прямом и переносном смысле, который они создают. В целом же Рыбы как сосед по комнате - это милый друг и вечный собутыльник.

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