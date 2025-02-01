Совместимость по дате и Зодиаку может укрепить отношения.

В современном мире девушек часто интересует совместимость по гороскопу при подборе партнера. Часто это превращается в тест, который можно завалить просто родившись не под тем знаком Зодиака.

Сегодня рассмотрим, какая совместимость знаков у людей, которые являются по гороскопу Близнецами.

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В чем особенность знака Близнецы - совместимость и черты характера

Прежде чем рассматривать совместимость знаков Зодиака, стоит поближе познакомиться с Близнецами. Они рождены под покровительством Меркурия. Это подарило им прекрасный интеллект, яркость в общении и разносторонность.

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Представители этого знака, очаровательны и любознательны, хотя их двойственность все же накладывает свой отпечаток. В любовных отношениях они очень страстные, проявляют энтузиазм и пытаются установить глубокую интеллектуальную связь с партнером. Близнецы стараются сохранить "бабочек в животе", а потому выбирают партнеров, которые разделяют это пристрастие.

Представители сильного пола, рожденные под этим знаком, известны своим обаянием, острым умом и общительностью. Среди тех, кто подходит Близнецам мужчинам, обычно умные женщины, которые легко идут на авантюры и радуют своей непредсказуемостью.

А вот в том, кто подходит Близнецам девушкам, все сложнее. Эти леди отличаются независимостью, энергичностью и умом, а потому им нужен достойный партнер, который способен поддержать хороший разговор, но и при этом не будет ограничивать их свободу.

Друг с другом представители Близнецов также часто вступают в отношениях. У них складывается прекрасная динамика. Отношения наполнены любовью, весельем, общением и четким пониманием потребностей друг друга. Фактически из этого выплывает, что мужчина и женщина-близнецы - идеальная совместимость в большинстве случаев.

Теперь рассмотрим, какой знак подходит Близнецам в любви еще.

Кто идеальная пара для Близнецов

Итак, к кому тянет Близнецов среди остальных знаков Зодиака?

Весы - они тоже являются воздушны знаком и склонны к интеллектуальным разговорам, ведут активную общественную деятельность. Это превращает Весы в идеального партнера для Близнецов.

Водолей - с ними у наших героев общий дух авантюризма. Их отношения будут захватывающими, но не ограничивающими свободу. Такая динамика отлично подходит обоим знакам.

Лев - этот огненный знак обладает огненной страстью и магнетизмом, что прекрасно подойдет их "воздушным" партнерам. Львы могут похвастаться игривым характером, но их приверженность традициям может не понравиться новаторам Близнецам.

Весь этот список включает тех, кто подходит Близнецам в постели. С представителями этих знаков у них завязывается стремительная и страстная связь.

Кто худшая пара для Близнецов - от них стоит держаться дальше

Взбалмошным Близнецам не стоит ждать хорошую совместимость со знаками, которые на базовом уровне вступают в противоречия с их характером и темпераментом.

Телец - этот знак является поклонникам стабильности и не сможет ужиться с Близнецами, которых постоянно тянет вперед к чему-то новому. При этом их более устойчивый характер плохо сочетается с изменчивостью такого партнера.

Рыбы - из-за своей глубокой эмоциональности представителям этого знака будет трудно общаться с легкомысленным интеллектуалом-Близнецом. Эти знаки противоположны, обладают кардинально разными интересами, характерами и показывают одну из худших совместимостей.

На самом деле, хотя совместимость по дате рождения важна, в приоритете должны оставаться именно чувства людей и общность их взглядов на дальнейшую жизнь.

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