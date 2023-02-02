Валентина Виттрок говорит, что на все знаки Зодиака отрицательно повлияет серьезная стычка Меркурия с Ураном.

Февраль 2023 года наполнен неоднозначными событиями и тяжелыми датами. Одна из таких - Новолуние 20 числа. Астролог Валентина Виттрок говорит, что в эту дату представителей всех знаков Зодиака ждет опасность.

"В районе новолуния 20-го у Меркурия серьезная стычка с Ураном в Тельце. Само по себе новолуние - критическое время. Принимать решения или подписывать какие-то документы при таком аспекте не стоит, будут нехорошие отголоски от таких решений", - предупредила астролог.

Она отметила, что влияние новолуния люди начнут чувствовать еще 18 февраля, когда будет заметен упадок сил, раздражительность, сонливость, низкая продуктивность. В этот день, а также несколько дней после будет сложно понять и здраво оценить свое реальное состояние - разум будет затмевать Луна.

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"С 18-го по 19-е Луна водолейская - это упадок сил, смятение чувств. В дни Гекаты солнце переходит в знак Рыбы… Меняется энергетический вектор жизни общества на более миролюбивый. 20 февраля в 7:07 утра по Гринвичу новолуние во 2 градусе Рыб вполне себе фантазийное, мистическое", - добавила Валентина Виттрок.

Напомним, астролог рассказала, каким будет начало февраля 2023.

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