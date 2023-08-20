Тельцам придется затянуть потуже поясок.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 21 августа. Козероги будут очень счастливы, а Львам стоит готовиться к расплате за "грехи", их настигнет бумеранг. Что ждет другие знаки Зодиака - расскажет таро-гороскоп на понедельник.

Овен

Овнов ждут неожиданные новости. С вам решат поделиться чем-то очень важным и сокровенным. Никому не говорите о том, что узнаете.

Телец

Тельцам придется затянуть потуже поясок. Возможны проблемы с деньгами, постарайтесь не тратить сбережения на пустяки. Откажитесь от спонтанных покупок.

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Близнецы

В этот день Близнецам стоит откровенно поговорить с человеком, который им дорог. Возможно, у вас накопились обиды, которые портят отношения. Наберитесь смелости и выскажите все, что думаете.

Рак

Раки узнают что-то новое, вы будете радоваться и веселиться. К вечеру вам стоит взять контроль над своими эмоциями. Вам придется принять важное решение, не позволяйте эйфории что-то испортить.

Лев

Тарологи сулят Львам бумеранг. Если вы совершали плохие поступки - готовьтесь к расплате. Если же вы точно знаете, что у вас нет никаких "грешков", не переживайте.

Дева

В этот день Девы получат важный знак от Вселенной. Она попытается вас уберечь от чего-то плохого. Прислушайтесь к сигналам, не игнорируйте их.

Весы

21 августа Весам повезет в любви. Вы сумеете наладить отношения со своей второй половинкой. Если же у вас ее еще нет - вы ее можете встретить.

Скорпион

Карты Таро советуют Скорпионам отправиться в путешествие. Не засиживайтесь дома, вам нужно развеяться. Обязательно прогуляйтесь на свежем воздухе.

Стрелец

21 августа Стрельцам стоит взять паузу. Не принимайте важные решения, откажитесь от переговоров и сделок. Вам нужно отойти от всех дел.

Козерог

Тарологи считают, что Козероги будут очень радоваться. Вас ждет огромное счастье, приготовьтесь к невероятным событиям. Не думайте о плохом.

Водолей

В понедельник Водолеи сумеют найти ответ на вопрос, который их давно беспокоил. Однако он вам может не понравиться. Отнеситесь ко всему с пониманием, некоторые события нужно просто принять.

Рыбы

Карты Таро сулят Рыбам хороший день. Вы можете позволить себе многое, однако не забывайте, что порой за все нужно платить. Поэтому будьте немного скромнее.

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