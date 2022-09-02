Что сегодня ждет Козерогов и как сложится общая ситуация месяца - узнайте в материале УНИАН.

Астрологи говорят, что самыми важными для земных Козерогов в сентябре будут вопросы семьи. Придется решать проблемы родственников и приходить на помощь к друзьям. Из-за этого может наступить апатия и усталость, но старайтесь держать себя в руках - напряженный период пройдет.

Ранее мы говорили о том, что обещает гороскоп для Стрельца в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Ситуация с работой будет стабильной - никаких особенных форс-мажоров не предвидится. Благодаря этому у вас будет получаться успевать всё - и профессиональную деятельность, и хобби, и личную жизнь. Звезды рекомендуют заявить о своих карьерных амбициях - возможно, руководство удовлетворит ваши запросы.

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Финансовая обстановка в сентябре благоприятна и стабильна, но избегайте необдуманных трат. За советом к друзьям не обращайтесь - проиграете, в долг тоже не берите и сами не занимайте денег.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Одинокие Козероги получат шанс новых отношений после 20 числа. Лучшее, что вы можете сделать - начать знакомиться с новыми людьми и чаще посещать увеселительные мероприятия. Не влюбляйтесь в тех, кто не отвечает вам взаимностью, но также и не делайте выводов слишком быстро - время покажет, в чем заключается ваше счастье.

Семейным Козерогам волноваться не о чем - положение звезд благоприятно для вас, поэтому уделяйте время своей второй половинке и наслаждайтесь общей гармонией. Если почувствуете ревность - гоните ее прочь, ведь причин для паники нет. Любые конфликты лучше решать диалогом, а также не создавать проблему там, где ее нет.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Астрологи рекомендуют Козерогам больше отдыхать - так у вас получится восстановить физическое и ментальное состояния. Избегайте экстремальных видов спорта и тяжелых нагрузок. В начале месяца возможны обострения хронических заболеваний, поэтому избегайте даже малейшего переохлаждения.

Во второй половине сентября можно начать меняться внешне - это время подходит для посещения косметолога или парикмахера. Подберите себе новый осенний гардероб - это поможет поднять настроение. Также обратите внимание на диеты и разгрузочные дни, как легкий путь привести фигуру в порядок.

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