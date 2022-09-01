Что обещает гороскоп для Стрельца 2022 в начале осени и о чем предупреждают астрологи - узнайте в материале УНИАН.

Согласно данным эзотериков, первый месяц осени будет очень удачным для огненных Стрельцов - им повезет и в работе, и в личной жизни, и со здоровьем все окажется в полном порядке. УНИАН составил подробный гороскоп для Стрельца на сентябрь 2022.

Ранее мы говорили о том, что обещает гороскоп для Скорпиона в сентябре 2022.

Гороскоп карьеры на сентябрь 2022

Звезды складываются наиболее благоприятным образом для Стрельцов - у них будет миллион шансов для того, чтобы показать свой профессионализм. Будьте готовы к нестандартным ситуациям и форс-мажорам на работе - так у вас получится вырасти в глазах руководства. В вашей лидерской позиции никто сомневаться не будет - все, что вы сделаете в сентябре, благоприятно скажется на будущих успехах.

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Знакомства с влиятельными людьми - определяющий фактор сентября, поэтому старайтесь чаще выходить в свет и обрастать связями. С финансами все будет более, чем радостно, а начальство поможет реализовать даже самые смелые идеи. Кроме того, для Стрельцов откроются новые возможны и способы заработка - старайтесь, помимо основной деятельности, обучаться чему-то еще.

Гороскоп любви на сентябрь 2022

Стрельцы, у которых уже есть отношения, должны быть осторожными в своих высказываниях - в начале месяца у вас появится невыносимая заносчивость. Вы начнете вести себя отвратительно и высокомерно, тем самым рискуете обидеть близкого человека. Следите за своим поведением и лучше в этом месяце ни с кем не флиртуйте, иначе партнер может решить, что вы ему изменяете.

Свободные представители знака в первой половине месяца познакомятся с хорошим человеком, и этот роман перерастет в серьезные отношения. Не спугните человека своими подозрениями и недоверчивостью, иначе останетесь одни. Из-за привычки быть одиночкой, вам будет сложно привыкнуть к новой роли в отношениях, но мы уверены, что вы справитесь с этим.

Гороскоп здоровья на сентябрь 2022

Здоровье в начале осени также вас не подведет, но если вы вдруг почувствуете себя плохо - не затягивайте, а сразу обращайтесь к врачам. Ближе к концу месяца могут быть проблемы с ЖКТ, особенно, если у вас это хроническое. Звезды рекомендуют наладить режим питания и полностью отказаться от алкоголя.

Внешний вид в этом месяце должен быть безупречным - следите за модой, за своей фигурой и внутренними пожеланиями, подбирая одежду скурпулезно. Воздержитесь от спонтанных покупок и вкладывайте средства разумно, чтобы не пожалеть о купленном. Радикальные перемены во внешности лучше производить после 20 сентября.

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