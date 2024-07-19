Попробуйте догадаться, какую рекомендацию астролог дала Девам и Скорпионам.

Астролог Лорен Эш дала рекомендации относительно лучшего комнатного растения для представителей каждого знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - кротон

Как самый смелый знак Зодиака, вы скорее возглавите стаю, чем последуете за толпой. И вы ищете комнатное растение с такой же динамичной энергией. Нет сомнений, что красочный кротон с его яркими золотистыми, красными и фиолетовыми оттенками идеально вам подойдет. У него также есть некоторая независимая черта: он меняет цвет и растет в разных направлениях - идеально подходит для тех, кто всегда в движении и добивается результатов. Не говоря уже о том, что это тропическое растение хорошо себя чувствует в жару, поэтому оно может противостоять вашему вспыльчивому характеру.

Телец - филодендрон славный

Тельцы известны своей любовью к природе. Есть вероятность, что ваш дом уже до краев забит комнатными растениями, о которых вы ответственно ухаживаете. Хотя некоторые говорят, что вы упрямый знак Зодиака, вы предпочитаете видеть себя сосредоточенным и настойчивым - качества, которые наиболее явно проявляются в том, как вы заботитесь о своем доме. Если вы ищете еще одно комнатное растение, которое можно добавить в свою коллекцию, филодендрон может быть именно тем, что вам нужно. Его невероятно приятно выращивать, и он подходит для вашего повседневного образа жизни.

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Близнецы - растение-паук

Близнецы всегда ищут новые приключения. Ищете ли вы бурный роман, новую возможность трудоустройства или дружбу, вам нравится общаться. Поэтому лучшее комнатное растение для вас - это что-то беззаботное, требующее минимального ухода и полива, например, популярное растение-паук. Они великолепно смотрятся в подвесных корзинах и являются простым способом обеспечить циркуляцию свежего воздуха в вашем доме. Также данные растения известны тем, что дают ответвления, которые можно пересаживать и дарить друзьям.

Рак - фикус лировидный

Раки - известные домоседы. Когда вы не проводите время с друзьями или близкими, вы сосредоточены на том, чтобы превратить свое пространство в личный оазис мира и спокойствия. Как водный знак, вы чувствительны к окружающим и известны своей заботой. По этой причине вам хорошо подойдут растения, требующие особого ухода, такие как фикус. Это очень популярное комнатное растение, известное своими большими блестящими листьями, которые обязательно добавят успокаивающую энергию в ваш дом.

Лев - монстера

Царственный и изысканный, вы излучаете уверенность, которая следует за вами, куда бы вы ни пошли. Вы склонны искать внимания, и ваша сияющая энергия естественным образом привлекает его. Есть ли что-нибудь более подходящее для самопровозглашенного главного героя Зодиака, чем монстера? Эти растения уникальны и спокойны, известны своими огромными листьями в форме сердца. Предпочитая яркий непрямой свет, они, как и вы, в некоторой степени ищут внимания.

Дева - величественная пальма

Девы любят простоту. Как дотошный и зоркий перфекционист Зодиака, вы знаете, что для создания чего-то существенного требуются время и усилия. К счастью, вы из тех, кто не боится работать. Обычно для домашнего декора вы выбираете элегантный и классический стиль, и пальма с ее огромными зелеными ветвями представляет собой идеальное сочетание стильности и статности. Это проверенное временем комнатное растение никогда не выйдет из моды, и при достаточном внимании и уходе оно будет процветать в вашем доме на протяжении десятилетий.

Весы - веерная пальма

Ничто не сможет вас расстроить, Весы. Ваш легкий характер делает вас более искусными в новых ситуациях, поэтому вы чрезвычайно общительны и любите сменить обстановку, прежде чем вам станет слишком скучно. А поскольку вы - знак, которым управляет мечтательная и романтическая Венера, вы не боитесь немного побаловать себя и похвастаться. Вам понадобится комнатное растение, которое будет эффектным на вид, но не очень требовательным к уходу. Веерные пальмы - это великолепный вариант для вас.

Скорпион - толстянка яйцевидная

Скорпионов может быть трудно понимать. Многие люди ошибочно принимают ваше загадочное и отстраненное отношение за неприязнь. Чтобы узнать вас, нужны время и терпение, но как только вы откроетесь, в вашей личности появится милая и чувствительная сторона, которую другие находят удивительной. Лучшее для вас комнатное растение побудит вас чаще проявлять эту мягкую сторону. А толстянка привносит безмятежную энергию в любое пространство, создавая непринужденную атмосферу.

Стрелец - кактус

Есть ли что-нибудь, чего нет в вашем списке желаний, Стрелец? Вы энергичный человек, которому нравится идти туда, куда вас несет ветер. Итак, давайте будем честными: вам нужно комнатное растение, которым вы можете пренебречь, и оно все равно будет хорошо расти. Это не потому, что вы невнимательны, а потому, что вас нельзя привязывать к одному месту слишком надолго. Большинству комнатных растений требуется регулярный график полива, который не соответствует вашему образу жизни. А кактусы устойчивы к засухе (удерживают воду в листьях), что вас вполне устроит.

Козерог - денежное дерево

Козероги невероятно амбициозны. Для вас нет ничего более приятного, чем видеть, как окупается ваш тяжелый труд. Вы придерживаетесь традиционного и прямолинейного подхода к жизни, и вас нелегко сдержать, если вы на что-то нацелились. И хотя вы верите в силу хорошо выполненной работы, немного удачи не помешает. Великолепное денежное дерево известно тем, что приносит в ваше пространство положительную энергию и удачу. Но чтобы сохранить это привередливое растение здоровым и процветающим, требуется нечто большее, чем просто удача. Поскольку вы из тех, кто отказывается идти коротким путем, это растение идеально подходит для вашего методичного образа жизни.

Водолей - горошек

Будучи в некоторой степени ярким персонажем, Водолеи отвергают все слишком распространенное и склоняются к более необычным вещам. Ваш выбор во всем, от одежды до домашнего декора, должен иметь такую же уникальную ауру, как и вы. Горошек - забавное маленькое комнатное растение, которое подойдет именно вам. Он великолепен, но нетрадиционен, с необычным узором, который придаст неожиданный оттенок любой комнате. Требует обильного полива и внимания, что вполне приличествует знаку водоносца. А благодаря большому разнообразию цветов и форм вы обязательно найдете достаточно эксцентричное растение, соответствующее вашему стилю.

Рыбы - английский плющ

Вы известны как романтический мечтатель Зодиака, но у вас есть более глубокая мистическая сторона, которую другие не всегда видят. Под совместным управлением Юпитера, планеты удачи, и Нептуна, планеты мечтаний, вы не можете не дать волю своему воображению. И если вы ищете идеальное комнатное растение, чтобы создать скрытую фантастическую страну прямо у себя дома, обратите внимание на английский плющ.

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