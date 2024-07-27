Коты-Тельцы временами могут быть довольно упрямыми, а кошки-Львы драматичны, веселы и энергичны.

Астролог Тиффани МакГи рассказала о характере вашей кошки в зависимости от ее знака Зодиака, пишет Best Life.

Кот-Овен - храбрый

Овны известны своим бесстрашным стремлением к приключениям, и кот-Овен не является исключением. Всегда готовы взять на себя ответственность и исследовать свое окружение, они любят узнавать что-то новое и демонстрировать свои навыки, что делает их отличными кандидатами для изучения трюков. Кошки-Овны не только храбры, но и очень умны. Так что не удивляйтесь, если они начнут вовлекать в свои шалости других ваших питомцев.

Кот-Телец - упрямый

Коты-Тельцы временами могут быть довольно упрямыми, отказываясь сдвинуться с места или протестуя против изменений в своем распорядке дня. И если вы думаете, что можете мотивировать их лакомствами или игрушками, вы ошибаетесь. Однако они также невероятно лояльны и любят своих людей, часто образуя прочные связи, которые сохраняются на всю жизнь

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Кот-Близнецы - любопытный

Если ваша кошка - Близнецы, она может быть любопытной, общительной и всегда в движении. Коты-Близнецы любят исследовать новую среду и игрушки, и им никогда не бывает достаточно одних и тех же старых вещей. У них есть озорные наклонности, которые иногда могут доставить им неприятности, но их игривая энергия и чувство юмора делают общение с ними приятным. И, как и любые другие Близнецы, они невероятно самоуверенны.

Кот-Рак - ласковый

Если вы ищете преданного и ласкового кота, вы найдете идеальную пару в лице Кота-Рака. Они такие милые и прирожденно заботливые. Они любят прижиматься к своим людям, чтобы получить комфорт и тепло. Поначалу они могут стесняться новых людей или обстановки, но со временем обязательно вам доверятся. Кроме того, кошки-Раки будут более чем рады составить вам компанию, когда вы решите остаться дома в пятницу вечером.

Кот-Лев - гордый

Кошки-Львы драматичны, веселы и энергичны. Они - короли и королевы в доме, с царственной внешностью и любовью к всеобщему вниманию. Они требуют привязанности от своих людей и с радостью будут греться в сиянии обожания.

Кот-Дева - независимый

Кошки-Девы невероятно независимы и могут тщательно следить за тем, чтобы их распорядок дня оставался неизменным. На самом деле, в большинстве случаев вам будет казаться, что всем заправляет ваш кошачий друг. Но не обманывайтесь их отстраненной внешностью. Кошки-Девы невероятно ласковы, когда никто не наблюдает, и демонстрируют свою любовь тонкими жестами.

Кот-Весы - общительный

Если ваша кошка - Весы, скорее всего, у нее очень обаятельный и общительный характер. Эти кошки любят человеческое общество и прекрасно себя чувствуют в обществе других животных и детей. Но, несмотря на свой экстравертный характер, кошки-Весы лучше всего чувствуют себя в спокойной и мирной обстановке. Они чувствительны к изменениям в окружающей среде и могут начать беспокоиться или расстраиваться, если вокруг слишком много хаоса или шума.

Кот-Скорпион - загадочный

Если ваш кот - Скорпион, он сильный и страстный, с загадочной аурой. Такие коты известны своей напористостью, когда они находятся за пределами своей стихии, они плохо переносят перемены. Но как только они установят связь со своими людьми, они будут невероятно любящими и ласковыми, защищать своих владельцев и домашних питомцев любой ценой.

Кот-Стрелец - активный

Этих котят довольно легко узнать благодаря их свободолюбивому и веселому характеру. Кошки-Стрельцы отличаются своей независимостью и любопытством. Их любовь к приключениям и исследованиям делает их невероятно активными. Они также очень сообразительны, поэтому, если вы хотите научить их трюкам или приучить выходить на улицу на поводке, кошка-Стрелец юудет прилежным учеником.

Кот-Козерог - дисциплинированный

Если ваш кот - Козерог, вы получаете то, что видите. Как и их человеческие "собратья", они очень дисциплинированы и сосредоточены. Им нравится руководить всем, даже если они позволяют вам думать, что вы главный. Поначалу эти кошки, как правило, невероятно застенчивы и любят не торопиться, осваивая новую среду. Но как только они почувствуют себя как дома, они естественным образом войдут в роль бесстрашного лидера и защитника.

Кот-Водолей - необычный

Когда дело доходит до этих кошек, их причудливый и эксцентричный характер будет первым, что вы заметите. Коты-Водолеи действительно одни на миллион. Они известны своими необычными привычками и предпочтениями, потому что им нравится существовать за пределами нормы. По этим причинам кошки-Водолеи обладают сильным чувством собственного достоинства, поэтому они нередко ведут себя, скорее, как собака или даже человек.

Кот-Рыбы - креативный

Если вы ищете пушистого друга, который любит вздремнуть и обниматься всю ночь напролет, вы найдете идеальную пару в этом знаке. Коты-Рыбы чувствительны и чутки, имеют глубокую эмоциональную связь со своими людьми. Но это не значит, что они всегда бездельничают. Они также очень креативны, и им может нравиться играть с игрушками уникальными способами или изобретать свои игры.

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