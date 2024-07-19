"Мои видения и расклад карт Таро указывают на несколько важных аспектов, которые будут влиять на продолжительность конфликта", - говорит эксперт.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что война в Украине будет продолжаться еще некоторое время, несмотря на все усилия по достижению мира.

"Мои видения и расклад карт Таро указывают на несколько важных аспектов, которые будут влиять на продолжительность конфликта", - говорит эксперт.

Текущее состояние

По словам Гордеева, карты Таро "Башня" и "Маг" символизируют хаос и манипуляции, что характерно для нынешнего состояния войны. Война продолжает вносить значительные изменения в жизнь украинцев, вызывая разрушения и отчаяние. Это свидетельствует о том, что конфликт еще не достиг своей кульминации, и нас ждут дальнейшие испытания.

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Роль внешней поддержки

"Я вижу, что международная поддержка играет ключевую роль в этом конфликте. Карты "Солнце" и "Справедливость" указывают на важность внешней помощи. Поддержка со стороны международных партнеров будет оставаться устойчивой, но политические вызовы и изменения в мировой политике могут повлиять на объемы и формы этой помощи. Это создает определенную нестабильность, которая может продлить конфликт", - говорит мольфар.

Внутренние изменения

Карты "Колесо Фортуны" и "Луна", продолжил Гордеев, указывают на непредсказуемость и скрытые мотивы. Внутри Украины происходят значительные изменения, которые могут повлиять на ход войны. Внутренняя политическая ситуация является нестабильной, что создает дополнительные вызовы для военных и гражданских.

"Я вижу, что борьба за власть и влияние внутри страны может затянуть процесс достижения мира", - добавил эксперт.

Будущие события

Карты "Суд" и "Звезда" символизируют надежду на будущее и возможность важных изменений, говорит мольфар.

"Я вижу, что 2024 год может стать переломным моментом, когда международные переговоры и дипломатические усилия могут привести к значительным сдвигам. Однако, это не означает быстрое завершение конфликта. Процесс мирного урегулирования потребует времени и терпения", - добавил Гордеев.

Вывод

Таким образом, говорит эксперт, война в Украине вероятно продлится еще некоторое время.

"Мои видения и расклад карт Таро указывают на то, что завершение конфликта потребует значительных усилий со стороны украинского народа и международных партнеров. Основные факторы, которые будут влиять на продолжительность войны, включают уровень международной поддержки, внутреннюю политическую ситуацию и способность Украины адаптироваться к новым вызовам. Я чувствую, что будущее принесет надежду на мир, но этот путь будет нелегким и потребует стойкости и выносливости", - подытожил Гордеев.

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