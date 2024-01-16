По ее словам, 2024 год может стать последним, когда в Украине будут идти боевые действия.

Украинцы ждут успешного контрнаступления ВСУ, чтобы выбить врага из наших территорий и наконец-то завершить эту кровопролитную войну. Однако, как рассказала таролог Ирина Клевер, нас ждут совершенно другие события.

На своем YouTube-канале она сделала расклад на картах Таро и выяснила, что ждать контрнаступления не стоит. По ее словам, война в Украине закончится совсем не этим.

"Финал прописан не наступлением. Я скажу так. То, что надо, то дают. А финал прописывает тот, кто начинает войны, тот их и заканчивает. Финал прописан с победой Украины, но не в наступлении. Такого нет", - заявила Клевер.

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Также она говорит, что с января по апрель 2024 года будет затишье и ожидание. С апреля по июль можно ждать событие, от которого мы будем радоваться.

Кроме того, Клевер убеждена, что в 2024 году может закончиться война в Украине. По ее словам, будет подписан документ с трех сторон без переговоров.

Напомним, ранее астролог назвал месяц и год, когда в Украине наступит мир. По словам Росса, уже есть предвестники нашей победы.

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