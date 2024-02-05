По ее словам, все закончится уже в 2024 году.

Карпатская мольфарка Мария Цвылинив предсказала окончание полномасштабной войны в Украине уже в этом году.

В комментарии корреспондентке ТСН она сказала, что все закончится в конце весны - начале лета.

Мольфарка уверена, что война в Украине закончится победой Украины, а Россия потерпит поражение.

"Война должна была бы где-то в мае-июне закончиться. Будет послабление, Путин не выиграет, Украина выиграет... Все будет хорошо", - сказала Цвылинив.

Она добавила, что другие государства помогут Украине в борьбе с российской агрессией. Вскоре наша страна начнет расцветать.

Кроме того, Мария заговорила и о возвращении Крыма, который был незаконно аннексирован Россией.

"Так мне кажется, что Крым должен был бы вернуться... Вернется все в Украину, как война эта закончится. Россия не заберет", - отметила она.

Напомним, ранее провидица увидела, когда наступит мир в Украине. По ее словам, Украина будет на грани ядерной войны, однако до нажатия красной кнопки не дойдет.

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