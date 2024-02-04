По ее словам, все закончится за шаг до ядерной войны.

Болгарская провидица Теодора Стефанова рассказала, что Россия продолжит запугивать Украину ядерной войной. Но за шаг до нажатия "красной" кнопки она остановится.

По ее словам, Запад не позволит диктатору Владимиру Путину развязать ядерную войну.

"Многое произойдет во внутренней политике России, и бесспорно эта война закончится ни победителями, ни проигравшими. Крупнейший арбитр - Китай. Еще война между Израилем и Палестиной разгорелась. Я вижу слово мир. Китай возьмет Тайвань. Путин может выйти из-под контроля с помощью ядерной войны, и человечество переживет какой-то момент, когда оно немедленно остановится – оно не позволит этому произойти, мы будем в одном шаге от нее" , - отметила провидица.

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Также она добавила, что вскоре Путина могут лишить поста президента. Будут происходить какие-то трансформации.

Напомним, ранее астролог назвала месяц и год, когда Украина победит в войне. По словам эксперта, благоприятный период для Украины наступит после 2025 года.

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