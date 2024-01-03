Все украинцы ждут скорейшей победы. Так когда же она будет?

Астролог Влад Росс рассказал, когда закончится война в Украине. Многие возлагают надежды, что боевые действия прекратятся в новом 2024 году, но, как говорит Росс, победным будет 2025 год.

Когда закончится война в Украине - точная дата

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН отметил, что в 2025 году закончится 9-летний цикл катастроф. По его словам, это происходит каждые 36 лет. То есть, если считать, когда закончится война, то нужно сложить 2+0+2+5. Получится - 9.

"Каждые 36 лет (3+6=9) меняется власть в РФ, это фатальная цифра для них. Сначала в России был царь, а потом революция... В марте 1953 года умер Сталин, а к власти пришел Хрущев. Затем в 1989 году была Афганская война. Если к 89 году добавить еще 36 лет, то получится 2025. То есть нумерология войны говорит о том, что все должно закончиться в 2025 году", - отметил Росс.

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Кроме того, отвечая на вопрос, когда закончится война в Украине, астрологи говорят, что в следующем году будет не только полное прекращение боевых действий, но и выведение всех российских войск с территории нашей страны.

"По всем нумерологическим критериям конец войны и полный переворот в РФ состоится в 2025 году. Россия может развалиться, как СССР. Совершенно другим курсом пойдет страна-агрессор", - добавил Росс.

Теперь вы знаете, что конец войны в Украине нумерология сулит не в текущем году, как ранее предсказывали многие эксперты. Скорее всего, это произойдет уже в следующем году, когда Украина получит еще больше помощи от партнеров.

Кроме того, ранее Росс говорил, что война в Украине может закончиться мирными переговорами.

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