По его словам, перемирия не будет.

Астролог Влад Росс сделал прогноз для Украины и выяснил, когда может закончиться полномасштабная война в нашей стране. По его словам, это произойдет весной, но не этого года.

Как он рассказал на YouTube-канале "Астрофеномен", война будет длиться до ноября 2024 года, а потом она начнет идти на спад.

"Никакого окончания войны до 5 ноября невозможно. От слова совсем", - говорит астролог.

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А вот в 2025 году, по словам Росса, более вероятно, что войска РФ покинут территорию Украины.

"25.05.2025 года - я убежден, что такая цифра может свидетельствовать об окончании войны. В этот день она может закончиться с точки зрения нумерологии. Возможно, даже не 25 мая, но в мае, в 2025 году. Поэтому я не верю в перемирие", - добавил эксперт.

Напомним, ранее астролог Владимир Бадиян предсказал сложный для Украины месяц. По его словам, нас ждут испытания в мае, а особенно 9 числа.

Он говорит, что в этот день оккупанты будут пытаться захватить новые территории. Поэтому стоит быть осторожными, особенно тем, кто находится на прифронтовых территориях.

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