По словам Бадияна, ситуация на фронте усугубится.

Астролог Владимир Бадиян предсказал сложный для Украины месяц. По его словам, нас ждут испытания в мае, а особенно 9 числа.

Проблема в том, что вблизи этой даты оккупанты будут пытаться захватить новые города.

В зоне риска, продолжил Бадиян, Часов Яр и не только. Астролог говорит, что некоторые города будут беспощадно обстреливать, а ситуация на линии фронта только усугубится.

"Нам будет довольно тяжело 9 мая. Потому что приказы Путина действительно есть. Но я думаю, что и Часов Яр и другие в опасности. До 9 мая они захотят что-то захватить. Будет тяжело. В этот день есть опасность и для инфраструктуры. Потому что это число очень сложное", - сделал прогноз Бадиян на YouTube-канале "Астрофеномен".

Самые опасные города - мнение астролога

Ранее астролог Ангелина Вакулина рассказала, что этой весной людей будут массово эвакуировать с ряда городов и областей, чтобы спасти им жизни.

По ее словам, прятаться на Западной Украине не стоит, потому что она также в опасности.

"Ивано-Франковск, Тернополь, Львов… Может быть внезапный "прилет" туда, куда еще не "прилетало". Может быть Ужгород или Черновцы - там, где было "затишье" по сравнению с другими городами. Киев и область - это цель. Тут высокая опасность для столицы. Харьков, Сумы и области - очень тяжелое направление. Ситуация будет только усугубляться для жителей этих регионов", - сказала астролог.

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