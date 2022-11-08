Серьезные перемены, считает астролог, произойдут в середине февраля - середине марта 2023-го года.

Ведический астролог, хиромант, нумеролог Владимир Бадиян рассказал о том, сколько еще продлится война России против Украины.

Своим прогнозом астроэксперт поделился в интервью YouTube-каналу PeopleLife. По его словам, вскоре война сойдет на нет:

"В 2023-м году где-то до середины февраля будут какие-то серьезные изменения либо в плане переговоров, либо большого затишья. Еще в декабре будет небольшое затишье. Но, скорее всего, от трех до шести месяцев закончится война".

Астролог говорит, что в середине февраля - середине марта должно все поменяться. Но возможны еще боевые действия, но не глобальные, как сейчас. Массированные удары РФ, считает нумеролог, еще возможны в ноябре.

Прогноз астролога для Украины на ноябрь 2022

Ранее астролог Альбина Пономаренко рассказала, каким будет ноябрь 2022 для Украины. Она пообещала приятное кармическое событие Украине уже 5-го ноября. А 8-го числа, в день лунного затмения, ожидается сложная ситуация.

19 ноября, по прогнозу астроэксперта, может быть повторная попытка массированного обстрела Украины.

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