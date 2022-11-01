19 ноября может быть повторная попытка массированного обстрела Украины, говорит астролог.

Астролог Альбина Пономаренко рассказала, каким будет ноябрь 2022 для Украины. По ее словам, негативное влияние мы почувствуем уже 1-го же числа, вероятен "нож в спину". Это может быть провокация - как внутренняя, так и внешняя.

Как рассказала она в своем YouTube-канале, в ноябре вероятно контрнаступление ВСУ, особенно на морском направлении. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Донецкой областях.

Астроэксперт обещает приятное кармическое событие Украине уже 5-го ноября. Эти события будут знаковыми для нас. А 8-го числа, в день лунного затмения, ожидается сложная ситуация. 11-го будет ощущаться положительное влияние звезд, прогрессивное и мощное. В этот день будет определенное испытание, но мы пройдем его достойно. Главное - держать внутренний свет включенным.

"Изменения, которые несет нам солнечное затмение 25 ноября, сметут все старое в Европе, Украине, Беларуси и вплоть до Сибири, поэтому следует ожидать резонансных событий на этих территориях", - говорит Пономаренко.

19 ноября может быть повторная попытка массированного обстрела Украины, говорит астролог. 20-го числа будет положительное влияние звезд, вероятны хорошие новости либо из Крыма, либо с другого направления.

"20-23 услышим о победе на морских направлениях", - прогнозирует астролог.

25-го ноября - очень хорошая дата для Украины, речь будет идти о победах на фронтах. Возможны сдвиги в переговорах, принятие важных законов. В этот день ожидается большой шаг к нашей победе.

Прогноз таролога на ноябрь 2022

Ранее таролог и астролог Людмила Хомутовская дала прогноз на ноябрь 2022 для Украины. "Напряжение будет, но к концу месяца оно немножечко уменьшится", - говорит астроэксперт.

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