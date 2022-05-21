Эксперт уверен, что состояние здоровья Путина сильно ухудшится, но переворота не будет.

Уже в августе 2022 года начнется сильнейшее ухудшение здоровья президента России Владимира Путина.

Об этом рассказал российский философ и оккультист Андрей Космач в интервью с правозащитником Марком Фейгиным.

Вместе с тем, эксперт уверен, что состояние здоровья Путина сильно ухудшится, но переворота в РФ не будет.

"В августе начнется сильное ухудшение здоровья нашего суверена, что подтверждают очень многие факторы, включая его натальную карту и так называемый солярный гороскоп. Дело в том, что мы даже знаем минуту рождения суверена, что является большой редкостью. А с августа по конец октября начнется процесс ухода суверена от власти и из власти. Де-юре он останется президентом, а де-факто вся полнота власти перейдет в руки так называемого коллективного органа управления, который мы можем назвать Госсовет, который, кстати же, внесен и в Конституцию, он там присутствует", - отметил Космач.

Он не уверен, что это событие станет известно публично, его, как обычно, постараются скрыть.

"Вот очень многие эксперты, аналитики считают, что в России возможен какой-то дворцовый переворот, но, вы знаете, к сожалению, эти эксперты и аналитики выдают желаемое за действительное. Вы знаете, просто его, этот переворот, некому делать. Я вам объясню, почему. Все чиновники, все олигархи и все силовики – это деревянные солдаты Урфина Джуса, где в роли Урфина Джуса выступал сам российский суверен - это его дети, это его творения, которые созданы им по его подобию и образу. Они ему преданы. Но преданность их базируется только на одном – на страхе, и ни на чем еще", – отметил Космач.

По его словам, после весеннего коридора затемнений 2023 года, полного солнечного затмения, которое состоится 20 апреля 2023 года, и полутеневого лунного затмения, которое состоится 5 мая 2023 года, "жизненный путь российского суверена завершится".

"На сегодняшний день можно уверенно констатировать, что 98,5% это (смерть Путина – УНИАН) произойдет в мае 23 года. И только 1,5% остается, что эта агония затянется до августа 23 года", - уверен философ.

"Вселенная, Высший разум, Бог, можно говорить как угодно, неслучайно выбрали на роль архитектора хаоса российского суверена. Ибо кто, как не он способен разрушить то, что раньше казалось фундаментальным и незыблемым, и объединить тех, кого раньше априори считалось объединить невозможно… ", - подытожил оккультист.

Стоит отметить, что по словам Космача, этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии - область астрологии, изучающая исторические и культурные тенденции, судьбы наций и больших групп людей, метеорологические условия и землетрясения и другие важные мировые события.

Ранее Космач так же рассказал, когда и как закончится война в Украине.

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