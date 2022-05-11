Эксперт рассказала, возможно ли нападение войск Лукашенко со стороны Беларуси.

Таролог Елена Бюн сделала расклад на картах таро и рассказала, готовится ли со стороны Беларуси нападение на Украину. В своем видеоролике специалист отметила, что тренировки беларусских солдат проводятся "для галочки", и назвала это "провалом плана Путина".

"Лукашенко собирает войска с целью предусмотрительности. Он собрал их и показал Путину, что сделал это, лишь бы его не тронули. Это некая игра Лукашенко, поскольку в открытую Путину он не может сказать "нет", ведь ему достаточно серьезно пригрозили", - прокомментировала Елена Бюн.

Карты говорят, что Александр Лукашенко боится нести ответственность перед судом.

"Он очень боится нести ответственность перед судом международным за то, что фактически с его территории пошли российские войска, с его территории обстреливались украинские города и прочее… По картам мы понимаем, что в ближайшее время Лукашенко не отдаст приказ о том, чтобы беларусские войска пошли в Украину", - резюмировала Елена Бюн.

Напомним, названы 4 самых ленивых знака Зодиака.

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