Уже летом Россию ждет серьезный финансово-экономический кризис.

Уже с конца июля 2022 года в Российской Федерации следует ожидать одного из крупнейших в истории финансово-экономического кризиса. В это же время начнется третья волна военных действий в Украине.

Об этом рассказал российский философ и оккультист Андрей Космач в интервью с правозащитником Марком Фейгиным.

По словам эксперта, именно в это время и начнется третья фаза войны, ее апофеоз: с конца июля, заденет август и, скорее всего, коснется и середины сентября 2022 года.

"С конца декабря 2021 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец - Скорпион, где они пробудут до июля 2023 года. И все основные события, непосредственным образом связанные с судьбой России и Украины будут формироваться и реализовываться именно под влиянием этих узлов. В течение всего этого полуторагодичного цикла особое внимание следует уделить трем коридорам затмений. Вот первый коридор затмений у нас завершился этой весной: это апрельское и майское затмение. Следующее затмение – это октябрь-ноябрь 2022 года, и, наконец, самая важная часть затмений – сессия затмений – это апрель и май 2023 года", - говорит эксперт.

Космач обратил внимание на так называемую "условную середину между двумя коридорами затмений": между весенней и осенней сессией затмений, по его словам, как раз условная середина будет август.

"Все важные и роковые события начнут проходить и формироваться именно с конца июля и август месяц. С 30 июля по 10 августа будет кульминация соединения Северного узла с Ураном в Тельце. 31 июля Марс входит в 19-ый градус Тельца, где будет находиться Уран. И поздно вечером, точнее с 31 на 1 произойдет точное соединение Марса, Урана и Северного узла. А 1 августа ретроградный Сатурн будет находиться на Луне Украины. 7 августа будет точная квадратура – Сатурн-Марс. То есть произойдет возврат к тому, что было заложено в цикле 5 апреля 2022 года во время соединения Марса и Сатурна в Водолее", - сообщил философ.

По словам Космача, именно с этого периода Россию ждет серьезный финансово-экономический кризис.

"Что нас ожидает с конца июля этого года? Во-первых, финансово-экономический кризис: экономику начнет рвать просто-напросто в клочья", - уверен оккультист.

В подтверждение своих слов Космач процитировал Набиуллину (руководителя Центробанка РФ - УНИАН), которая сказала, что "запасы прочности российской экономики хватит до конца второго квартала – начала третьего квартала, а дальше Россия войдет в состояние структурной трансформации".

"То есть с конца июля 2022 года следует ожидать крупного, одного из самых крупнейших в истории России финансово-экономического кризиса", — подчеркнул он.

Перелом в войне Украины с РФ

По словам Космача, именно в августе-сентябре в войне с РФ произойдет коренной перелом в пользу Украины.

"Второе – это начало так называемой третьей волны военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны. Не финал – это апофеоз. Я повторяю, начало третьей волны как раз таки произойдет с конца июля, затрагивает полностью август и, скорее всего, затронет и середину сентября. Во время этой третьей фазы как раз произойдет коренной перелом в пользу Украины…", — сообщил Космач.

По словам оккультиста, финал войны Украины с РФ и ориентировочное время ее завершения произойдет на конец 2022 года и начало 2023 года.

"Финал придется на конец, я повторяю – на конец 2022 года и начало 2023 года. Точно – это январь, февраль и скорее всего – середина марта 2023 года. Именно в это время будет поставлена финальная точка – победа Украины", — резюмировал он.

Стоит отметить, что по словам Космача, этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии - область астрологии, изучающая исторические и культурные тенденции, судьбы наций и больших групп людей, метеорологические условия и землетрясения и другие важные мировые события.

Ранее известный астролог Влад Росс составил прогноз для Украины на 2022 год и определил, что ждет нашу страну. По его словам, война в Украине станет более кровопролитной и будет она продолжаться еще достаточно значительное время. Самый пик ждет украинцев после 25 мая.

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