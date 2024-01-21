Полнолуние в январе 2024 произойдет в огненном знаке созвездия Льва.

В конце января 2024 наступает первое полнолуние этого года, которое называют Волчьим. Откуда взялось это страшное название, когда взойдет полная Луна и каким будет этот период для нас - читайте в материале.

Что такое Волчья Луна

Немного устрашающее название - Волчья Луна - на самом деле не несет никакого тайного смысла. Полнолуние в это время года так прозвали индейцы Северной Америки из-за воя волков. Тогда считалось, что дикие животные ищут себе добычу и воют на Луну. Хотя сейчас уже известно, что воют волки не от голода - просто они так между собой общаются.

В других культурах у этого полнолуния другие названия:

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у китайцев - Праздничная Луна;

у кельтов - Тихая Луна;

у чероки - Холодная Луна;

в Южном Полушарии - Сенная Луна, Оленья Луна, Грозовая Луна, Медовая Луна.

Январское полнолуние также известно как Луна после Йоля (праздника зимнего солнцестояния).

Когда будет полная Луна в январе 2024 - точное время и особенности

Первая полная Луна в 2024 году взойдет 25 января в 19:54 по киевскому времени (в 17:54 GMT), но полный диск можно будет наблюдать день до и после явления.

Полнолуние в январе 2024 наступит в огненном знаке созвездия Льва и, по словам, астрологов, задаст отличный импульс грядущему году и наполнит энергией для достижения того, о чем давно мечтали. Естественно, наиболее подвержены влиянию Луны в этот период будут огненные знаки - Овен, Лев и Стрелец. У Львов появится стимул реализовывать свои амбиции. В это же время Лев и Юпитер образуют квадратуру в созвездии - это означает, что у Стрельцов, управляемых Юпитером, в этом году появятся возможности для роста и они будут стремиться к новым свершениям. В целом, все зодиаки будут чувствовать себя свободно и уверенно, чтобы взяться за новые проекты, так как этот лунный цикл наполнен оптимизмом и удачей для всех.

Что нельзя делать в полнолуние во Льве

В то же время в день полнолуния, а также день до и после, лучше не начинать ничего нового и не "разбрасываться" энергией, которой будет много.

Что не надо делать в полнолуние:

не заключайте сделки, пари и т.д.;

не отправляйтесь в поездки;

не тратьте лишнего - отложите покупки на пару дней;

не начинайте "разбор полетов" и не влезайте ни в какие конфликты;

не принимайте судьбоносные решения (выйти замуж, жениться, развестись, навсегда уехать и т.п.)

не берите на себя работу сверх нормы - можете не выдержать.

В это время будет только казаться, что сил хватит, чтобы свернуть горы - в реальности можно свернуть не то, что нужно или не в ту сторону.

Что можно делать в полнолуние в январе

Энергии много, поэтому важно ее направить в правильное русло. Время полнолуния подходит для того, чтобы:

думать, планировать, загадывать желания, медитировать и визуализировать;

заниматься творчеством - результат может быть удивительным, так как в это время просыпаются скрытые таланты;

посвятить день отдыху и уходу за собой;

мириться с теми, с кем в ссоре.

Волчья Луна - первое полнолуние нового года, так что на нее точно стоит обратить внимание. Наблюдать за полнолунием лучше всего на возвышенности, вдали от городских огней - чем темнее небо, тем ярче будут сиять звезды. Помните, что Луна восходит на востоке и заходит на западе, а Волчья Луна, как уже говорилось, достигнет своего максимума в 17:54 по Гринвичу.

Ранее мы публиковали лунный календарь на январь 2024 с благоприятными днями для поездок, визита к врачу и новых начинаний.

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