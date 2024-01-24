Как будут меняться фазы Луны в феврале, когда лечить зубы, отправляться в дорогу и начинать новые дела.

Февраль 2024 начнется с убывающей Луны и закончится также убывающей. Это значит, что в начале и в конце месяца предоставится возможность отказаться от того, что тяготит и тянет назад и войти в новый лунный цикл без лишнего "багажа". Подробнее о том, как будут менять фазы Луны, когда наступит новолуние и взойдет полная Луна и какие дни наиболее подходящие для планов и перемен - смотрите лунный календарь на февраль.

Фазы Луны в феврале 2024 и их влияние

Как будут меняться фазы Луны:

Луна убывает - с 1 по 9 число и с 25 по 29 число;

- с 1 по 9 число и с 25 по 29 число; новолуние в феврале - 10 февраля в 00:59 по Киеву;

- 10 февраля в 00:59 по Киеву; Луна растет - с 11 по 23 февраля;

- с 11 по 23 февраля; полнолуние в феврале - 24 февраля в 14:30 по Киеву.

Луна проходит свой цикл за 29,53 дня, начиная с новой фазы и заканчивая фазой последней четверти. На протяжении всего этого пути мы можем наблюдать эмоциональные колебания и периоды, благоприятные или неблагоприятные для тех или иных действий.

Видео дня

Новолуние - первая лунная фаза, указывающая на энергию, направленную на начало, перезапуск, изменения и спонтанность. Это прекрасный момент для задумки нового проекта, подачи новых идей и создания чего-то с нуля.

Первая четверть Луны - в этой фазе мы взращиваем то, что было посажено в новолуние. В это время появляется некоторое возбуждение и внезапное желание что-то сделать, что делает этот момент благоприятным для реальных действий по достижению целей.

В полнолуние Луна находится на пике своего развития. Благодаря этому мы можем испытывать более сильные эмоции, а также это время, когда мы понимаем и пожинаем то, что посадили в начале цикла. Обостренное сознание и интуиция помогают в этом процессе.

Последняя четверть Луны - это приглашение погрузиться в свои внутренние дела, хороший период для анализа и понимания того, что происходит и от чего нужно отказаться. То есть, здесь мы заканчиваем то, что не хотим продолжать и отказываемся от того, что нам больше не подходит, чтобы приступить к новому циклу.

Лунный календарь на февраль 2024 - благоприятные и неблагоприятные дни

Самые благоприятные дни в феврале 2024: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29.

Неблагоприятные дни в феврале 2024: 3, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 28.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в феврале 2024 по сферам

Что и когда лучше делать в этом месяце:

для любых начинаний наиболее подходящие: 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23 число;

для перемен на работе: 7, 8, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 февраля;

идти лечить зубы: 7, 8, 15, 16 числа;

планировать поездки: 4, 5, 12, 16, 18, 19, 22, 23 февраля;

для свадьбы: 1, 7, 8, 12, 15, 16, 19, 20, 22. 23, 26, 29 число.

Не советуют ничего начинать или браться за что-либо важное в дни новолуния и полнолуния, хотя день новолуния в этом месяце (10 февраля) - наоборот, один из самых благоприятных.

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