Полнолуние в апреле наступит в знаке Весы.

Полнолуние в апреле имеет красивое название - Розовая Луна. Будет ли она на самом деле розового цвета, когда наступит момент полнолуния и как это событие скажется на жизни, работе, любви, эмоциях и поступках - специально для УНИАН рассказала астролог и преподаватель Ольга Ходарева.

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Почему апрельское полнолуние называют Розовой Луной

Название этому полнолунию, как и всем остальным, давали еще коренные индейские племена Северной Америки. Они никак не связывали лунные события с астрологией, а ориентировались исключительно на погодные или жизненные условия периода.

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Розовой Луну прозвали потому, что в это время обычно зацветали шиловидные флоксы. Поэтому название не имеет никакого отношения к цвету спутника Земли - он будет вполне обычного цвета.

Еще одно название этого полнолуния - Пасхальная Луна, поскольку оно наступает после весеннего равноденствия.

У других народов апрельское лунное событие звучит так:

у китайцев - Луна Пионов;

у кельтов - Луна Роста;

у чероки - Цветочная Луна;

у викканцев - Луна Семян.

В Южном полушарии, где в это время осень, наступает Урожайная Луна.

Когда полнолуние в апреле 2025 года - точное время

По словам астролога-преподавателя Ольги Ходаревой, полнолуние произойдет 13 апреля в 3:21 по киевскому времени в знаке Зодиака Весы. Влияние полнолуния будет ощущаться за три дня до него и три дня после.

Как писал ранее УНИАН, периодически Луна в момент полнолуния или новолуния оказывается в перигее - ближайшей точке своей орбиты к Земле, или апогее - самой дальней. Апрельское полнолуние будет находиться в апогее, из-за чего будет выглядеть примерно на 5% меньше. Это явление называется микролуние.

Как полнолуние в Весах отразится на жизни

По словам астролога, в день полнолуния Луна становится четко напротив Солнца - это как оппозиция светил, а само астрологическое событие всегда высвечивает и подводит к завершению какие-то процессы в нашей жизни.

Период полнолуния - достаточно эмоциональные дни, когда стоит расставлять точки над "і" в определенных сферах жизни. Весы - знак, в котором произойдет полнолуние, связан прежде всего с партнерскими отношениями и вообще со способностью договариваться, вести переговоры, находить компромисс и соблюдать баланс. Также у Весов сильная связь с красотой, эстетикой, светской жизнью - в этих жизненных сферах будут происходить какие-то важные события.

Понятно, что у каждого человека это может "проигрываться" по-разному, но есть общие тренды относительно того, на что стоит обратить внимание. Это полнолуние будет направлять людей к равновесию, к нахождению компромисса - переговоры могут завершиться или дойти до какого-то логического этапа. Там, где невозможно договориться, может быть поставлена точка,

- объясняет Ольга Ходарева.

Также полнолуние в Весах обостряет вопрос справедливости, поскольку еще одна сфера, с которой связан этот знак Зодиака, - это юриспруденция. И, если у кого-то в жизни происходит какая-то юридическая или судебная волокита, то полнолуние может завершить эти процессы. Могут быть подписаны важные юридические документы, договора, контракты о партнерстве и сотрудничестве.

Многие в этот период захотят обновить гардероб, купить украшения, воспользоваться услугами парикмахеров, стилистов, визажистов, фотостудий. Полнолуние в Весах точно будет повышать потребность нравиться окружающим людям. То есть, захочется слушать о себе какие-то приятные отзывы, выглядеть хорошо, ухоженно, даже с каким-то аристократическим компонентом. Поэтому в бьюти-индустрии не будет недостатка в клиентах, возможен также "бум" - пиковые продажи, например, одежды.

"Стоит также отметить, что знак Весов связан с нерешительностью - это двойной знак, и принятие решения может даваться нелегко. Возможны внутренние колебания, и, возможно, надо будет больше договариваться и больше уговаривать друг друга, чтобы таки принять решение, потому что знак Весов склоняет многих к тому, чтобы что-то обдумывать или сомневаться в чем-то", - предостерегает астролог.

Что можно делать на Полнолуние в апреле и его влияние на знаки Зодиака

Полнолуние в Весах 13 апреля, как уже говорили, окажется благоприятным в некоторых сферах.

С 10 и до 16 апреля нужно:

проводить переговоры, проговаривать важные вещи в личных отношениях, в бизнес-партнерствах;

делать бьюти-процедуры, но желательно использовать не новые, а проверенные методики - в день полнолуния Венера будет выходить из ретрограда, поэтому сеансы красоты будут проходить удачно;

посещать светские мероприятия, показывать себя, контактировать с окружающими, устанавливать новые контакты;

проводить время с партнерами, например, сходить на романтический ужин, провести время вместе, уделить внимание друг другу - это будет очень полезным.

Это полнолуние может улучшить отношения, но, если были серьезные проблемы, то возможно их завершение.

Если говорить о знаках Зодиака, то лучше всего будут чувствовать себя в это Полнолуние Близнецы, Водолеи, Львы и Стрельцы. Для Весов это будет очень эмоциональный период. Напряженным и нелегким это полнолуние может стать для Раков, Овнов и Козерогов.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь на апрель 2025 с благоприятными и не слишком удачными днями.

справка Ольга Ходарева Астролог, преподаватель Астролог, преподаватель. Автор учебных курсов по натальной и прогностической астрологии. Опыт консультирования более 8 лет. Практические навыки: составление прогнозов, консультирование, преподавание астрологии, проведение тематических лекций, семинаров, практикумов.

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