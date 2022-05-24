В августе 2022 года ожидается невероятная сплоченность украинцев, говорит экстрасенс.

Одна из сильнейших экстрасенсов Украины Рубина Цыбульская дала прогноз для Украины в 2022 году по месяцам.

Своими предсказаниями она поделилась на своем YouTube-канале.

Май - что ждет Украину до конца пятого месяца

Будет подписание важных документов с участием иностранных лиц, говорит экстрасенс. Также ожидается принятие закона о каком-то ограничении, важном для украинцев. Люди будут возвращаться домой, в мае проявятся результаты тяжелой борьбы в апреле.

"Карты показывают укрепление воинов. Укрепление и защиту освобожденных территорий. Отравление воздуха и удушье", - говорит Цыбульская.

Июнь - беспорядок и хаос

"Дороги, много дорог. Люди возвращаются домой. Также карты показывают агрессию людей внутри страны, внутри городов, беспорядок, хаос. Мужчина с мечом - он главный, и таких много. Растерянность, страх", - рассказала астроэксперт.

В середине июня, по словам Рубины, ожидается подписание важных документов, будут переговоры, обмен. Будут нападения на отдельные участки страны. В Украину продолжит поступать помощь. Также июнь станет месяцем восстановления территорий.

Июль - Украина будет ликовать

Украина будет ликовать в связи с потерей власти врагом, крысы бегут с тонущего корабля. "Но "черный король" снова готовится к нападению, держит в руках как ультиматум свой меч", - объясняет Цыбульская значение карт.

Снова будут напряженные встречи делегаций, но их решения дадут хороший результат в будущем для Украины.

Август - сплоченность людей

Многие уже не вернутся домой, однако поток возвращающихся не прекращаются. Карты показывают сплоченность людей, основанную на злости, отчаянии и беде, которая направлена на восттановление территорий. Кто-то будет в поисках работы. Многие люди будут перемещаться с одного места в другие внутри страны. Нация укрепит свои родовые корни.

"Именно на этот месяц выпадает та энергия, тот накал, которая в будущем над страной образует купол защиты", - говорит экстрасенс.

Вас также могут заинтересовать новости: