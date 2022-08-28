Можно ли утром выносить мусор и как уберечь себя от беды, избавляясь от отходов - узнайте в материале УНИАН.

Многие люди знают, что выносить мусор вечером нельзя - после заката солнца нечистая сила особенно активна, а значит, может навредить человеку. Однако, запреты касаются не только времени суток, но и дней недели, поэтому УНИАН рассказывает, когда можно выносить мусор, а в какое время лучше этого не делать.

Почему нельзя выносить мусор после заката солнца

Существует целых 5 причин, которые считаются достаточно уважительными, чтобы брать их во внимание, когда выбрасываете мусор. Воздержитесь от этой процедуры вечером и ночью, чтобы не столкнуться с проблемами.

Выносит - скрывает

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Первая причина достаточно прозаична - соседи, которые могут увидеть, что вы выносите мусор в темное время суток, хотите что-то скрыть от общественности. Особенно бдительные жильцы могут даже вызвать полицию или поставить вас "на карандаш", установив круглосуточное наблюдение за вашей жизнью. И вы никому не докажете, что в 11 вечера выносили не труп, а коробки из-под тортиков.

Порча и сглазы

Темные маги и колдуны совершают свои грязные дела именно ночью. Считается, что в это время суток злые духи пробуждаются и дают силу тем, кто ее просит. Если вы выбрасываете ночью или вечером какие-то свои личные вещи, то велика вероятность, что на них кто-нибудь что-нибудь наколдует.

Конфликты с домовым

В народе считается, что домовенок, который живет в каждой квартире, ночью выходит из своего убежища, чтобы чем-нибудь полакомиться. Если вы не имеете привычки оставлять еду на столе, то существо пойдет копаться в мусоре. Не найдя там ничего съестного, он разозлится и начнет пакостить в доме.

Потеря счастья и благополучия

Если вы выносите из дома вещи или отходы после заката солнца, то отдаете потусторонним силам все то хорошее, что есть в вашей жизни. Энергетика в этот период сильная, а противостоять ей сложно, поэтому велика вероятность, что вместе с мусором вы вынесете из дома счастье.

В какой день недели нельзя выносить мусор

В церковных писаниях также подробно разобрано, можно ли утром выносить мусор. Ответ достаточно категоричный - запрещено избавляться от хлама на большие церковные праздники и в рассветный час. Православные считают, что утром энергетика самая чистая и светлая, а вы своими действиями засоряете ее. Такая же логика и насчет крупных торжеств - вынос мусора считается грехом и неуважением к святым.

Воскресенье - единственный день на неделе, когда верующие не могут избавляться от хлама. Причина проста - в этот день нельзя работать, к тому же, само значение воскресного времени очень свято, а отходы и старые вещи - не то, чем можно встретить день.

Что делать, если вынес мусор вечером

Если все-таки у вас не было выбора, пришлось нарушить каноны и вынести мусор после заката, то есть обряд, который помогает защитить себя от потерь. Вам нужно зажечь свечу над мусорным пакетом, поводить ею вправо-влево и произнести заговор:

Пламенем свечи и с Божьей помощью освобождаю эти вещи от своей энергии, благодарю их за службу и полностью отпускаю. Аминь

Так у вас получится нейтрализовать лишнюю энергетику мусора и заставить его забрать из дома только самое плохое, не "прихватив" ничего лишнего.

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