Китайский гороскоп на 2024 год для знаков Зодиака подскажет, как для пройдет следующий год у Водолеев.

Китайский гороскоп по году рождения считается очень древним и точным. Мы подготовили китайский гороскоп на 2024 год для Водолеев, рожденных в разные года. Прогноз на следующий год подготовил известный украинский астролог Макс Гордеев - instagram.com/maxgord.

Видео дня

Крыса

Водолеев, рожденных в год Крысы, ждут полезные знакомства. Необходимые связи многое решают, особенно в вопросах, касающихся карьеры. Дракон покровительствует тем, кто ярко проявляется и ничего не боится. Такая линия поведения даст возможность раскрыться вашим талантам и способностям. Их обязательно оценят по достоинству.

Бык

Быкам близки семейные ценности. Такая стратегия поведения сослужит им добрую службу в 2024 году. В нужный момент близкие люди придут на помощь. Рожденных в год Быка Дракон заставит пересмотреть главные ценности. Не бойтесь менять свои принципы. Благодаря этому жизнь станет более насыщенной и интересной.

Тигр

Тиграм Дракон готовит волнующие приключения в любовной сфере. Завязавшиеся отношения будут иметь все шансы перерасти в серьезную связь. Семейные Водолеи смогут укрепить свой брак. Они наконец осознают, какую ценность представляет партнер, станут менее вспыльчивыми. Работа над отношениями вдохновит вторую половинку на соответствующие действия.

Кролик

Для Водолеев-Кроликов капуста вызывает большой интерес. В переносном смысле это тоже работает. Рожденные в год Кролика очень любят деньги. Дракон поможет достичь финансового успеха, главное - не лениться. Расположение звезд в 2024 году указывает на возможные конфликты в коллективе. В этом случае надо положиться на руководство. Начальство сможет найти компромиссное решение, устраивающее всех.

Дракон

Рожденные в год Дракона Водолеи почувствуют себя на гребне волны. Тотемное животное будет способствовать их расцвету. Поскольку ресурсы Водолеев окажутся на пике, им захочется бурных приключений, чтобы выплеснуть излишки энергии. Звезды рекомендуют сдерживать свой пыл тем, кто находится в стабильных отношениях. Иначе получится, как в поговорке: "Что имеем - не бережем, потеряв - плачем".

Змея

Рожденных в год Змеи ждет успех в профессиональной сфере. Начатый в 2024 году бизнес точно пойдет в гору, стоит приложить немного усилий. Амбициозных личностей ждут новые горизонты. Выбирая сферу деятельности, присмотритесь к тем нишам, которые ранее не рассматривали. Не бойтесь менять направление.

Лошадь

Лошади в год Дракона лучше вести себя тише, скромнее и аккуратнее. Пренебрегая этим советом, можно получить проблемы со здоровьем. Особенно это касается людей, предпочитающих Экстремальные виды спорта. Предусмотрительность поможет снизить риск получения травм в других сферах у рожденных в год Лошади будет все хорошо. Китайский гороскоп для Водолеев также советует не нарываться на конфликты.

Коза

Для Скорпионов-Коз насущным вопросом станут проблемы в личной жизни. Я рекомендую им поработать над самооценкой. Изменить отношение к себе поможет консультация у психолога. На пользу пойдет также смена стиля - прически, гардероба. Обновив внешний вид, Коза сразу будет чувствовать себя увереннее.

Обезьяна

Обезьян в 2024 году звезды предостерегают от участия в сомнительных авантюрах. Им могут поступать привлекательные на первый взгляд предложения, за которыми ничего не стоит. Вместо того, чтобы стремиться к легким деньгам, прокачайте свои профессиональные навыки, пройдите дополнительное обучение. Китайский гороскоп для Водолея на 2024 год рекомендует ставить перед собой смелые цели - вам по силам их добиться.

Петух

Петухам давно пора сменить окружение. Год Дракона предоставит им такую возможность. У Водолеев, рожденных в год Петуха, появятся новые друзья. Предприниматели найдут надежных партнеров по бизнесу. Совместные путешествия только укрепят дружеские связи. Не отказывайтесь от поездки, если представится такой шанс.

Собака

Для тех Водолеев, кто родился в год Собаки, дружба - не пустой звук. В 2024 году этих людей несколько разочарует их окружение. Не стоит бояться прослыть невежливым, если захочется распрощаться с кем-то из бывших друзей. Пустоту тут же заполнят новые приятные знакомые. Финансовая сфера порадует Собак своей стабильностью. Возможны интересные предложения по работе.

Кабан

У Водолеев-Кабанов наступает благоприятный момент для того, чтобы сбылись давние мечты, какой бы сферы это ни касалось. Год Дракона поможет им накопить ресурсы и осуществить желаемое. Главное-не лениться и не останавливаться на полпути.

Вас также могут заинтересовать новости: