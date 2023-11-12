Им стоит остерегаться врагов.

Эзотерики назвали два знака Зодиака, у которых совсем скоро начнется "черная полоса", которая затянется на ближайшие пять лет. Их ждут проблемы на работе и в личной жизни.

Все будет очень нелегко. Им придется преодолевать препятствия на своем пути, возможно, порой в одиночку. Итак, в списке невезунчиков оказались Близнецы и Раки.

Близнецы

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У Близнецов наступает катастрофический период в плане отношений. Вы можете узнать горькую правду о своем партнере, которая пошатнет ваше доверие и уверенность в том, что у вас все хорошо. Раз за разом будут всплывать новые детали, которые еще больше повергнут вас в шок. Со временем вы поймете, что тратили свое время совсем не на того человека.

В итоге вы разорвете с ним отношения. Вам придется пройти путь ментального восстановления, чтобы вновь начать кому-то доверять. Вот только этот период может затянуться на несколько лет.

Рак

У Раков все плохо в плане работы. Карты Таро говорят, что возле вас есть человек, который мечтает увидеть ваше поражение. Он будет вставлять вам палки в колеса. Поэтому совсем скоро вы можете потерять свое место.

Вместе с тем вы лишитесь всего, в том числе уважения. Да, это несправедливо, но жизнь может быть и такой. Еще хуже то, что вам сложно будет найти новое место работы. Вы будете находиться в депрессивном состоянии. Вы постепенно будете скатываться вниз. Такой период может продлиться до пяти лет. Однако эзотерики все же советуют вам взять себя в руки. Тогда у вас появится шанс все наладить!

Напомним, середина ноября сулит крутые сюрпризы этим знакам Зодиака.

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