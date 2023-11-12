Они будут очень рады в этот период.

Астрологи назвали три знака Зодиака, для которых середина ноября будет прекрасным временем, чтобы они могли реализовать свои мечты. Кто попал в список счастливчиков - читайте далее.

Овен

Следующие 10 дней вы будете просыпаться с такой мощной энергией, что вам захочется горы свернуть. Вы будете готовы буквально на все, только бы воплотить в жизнь свою мечту. Астрологи говорят, что у вас все получится, если вы будете действовать с умом. Не всегда нужно поддаваться эмоциям.

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Лев

Для Львов наступает период расцвета в карьере. Вас могут попытаться переманить. Однако руководство не захочет вас отпускать на новое место работы, поэтому предложит вам все блага - повышение зарплаты, новую должность. За вас будут бороться!

Весы

У представителей этого знака Зодиака все будет отлично на любовном поприще. Одинокие Весы могут встретить свою судьбу и создать очень крепкие отношения, а вот семейные могут укрепить конктакт с любимым человеком и даже решиться на детей. У вас наступает прекрасное время.

Напомним, пять знаков Зодиака ждет большая удача на этих выходных.

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