Рыбы считаются одним из наиболее самоотверженных и чутких знаков Зодиака.

Они всегда готовы прийти на помощь, благодаря своей коммуникабельности легко заводят друзей. Представители водного знака скорее пожертвуют собой, чем бросят нуждающегося на произвол судьбы. И таким чутким натурам обязательно нужен мощный камень-оберег.

Камни по знаку Зодиака для Рыб

Главные камни

Аметист - избавляет от дурных мыслей, налаживает взаимоотношения между любимыми. Помогает сглаживать конфликты и бережет от перепадов настроения.

- избавляет от дурных мыслей, налаживает взаимоотношения между любимыми. Помогает сглаживать конфликты и бережет от перепадов настроения. Лунный камень - нормализует сон, учит сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Привлекает деньги и обостряет предпринимательскую жилку. Носить его постоянно нельзя - коварный минерал может заставить Рыб потерять бдительность.

- нормализует сон, учит сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Привлекает деньги и обостряет предпринимательскую жилку. Носить его постоянно нельзя - коварный минерал может заставить Рыб потерять бдительность. Опал - необходим Рыбам, которые вечно витают в облаках. Камень "приземляет" представителей знака, учит их трезво смотреть на вещи и не приукрашивать действительность. Кроме того, помогает развить рациональное мышление.

Камни по дате рождения для Рыб

20 февраля - 1 марта

авантюрин;

сапфир синего цвета;

изумруд.

2 марта - 11 марта

гелиотроп;

коралл;

хризолит.

12 марта - 20 марта

александрит;

хризопраз.

Камни для женщин

Кахолонг (жемчужный агат) - оберег, который научит женщину расслабляться, доверять и не искать проблем там, где их нет. Аквамарин усилит верю в себя, раскроет сексуальность и повысит самооценку. Лунный камень, подаренный молодым человеком, укрепит союз влюбленных.

Камни для мужчин

Аквамарин повысит уровень коммуникабельности, поможет владельцу быстрее находить себе друзей и заводить полезные знакомства. Жемчуг "притягивает" богатство, усиливает финансовый поток. Аметист восстанавливает организм и переносит мужчину-Рыбу на новый духовный уровень познания себя.

Какие камни нельзя носить Рыбам

гематит;

змеевик;

лазурит;

рубин;

сердолик;

циркон;

яшма.

Астрологи считают, что Рыбам необходимо отказаться от камней ярких агрессивных или темных оттенков, иначе есть риск обрести проблемы с психикой.

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Автор: Кристина Кащавцева