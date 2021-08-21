Они всегда готовы прийти на помощь, благодаря своей коммуникабельности легко заводят друзей. Представители водного знака скорее пожертвуют собой, чем бросят нуждающегося на произвол судьбы. И таким чутким натурам обязательно нужен мощный камень-оберег.
- Камни по знаку Зодиака для Рыб
- Камни по дате рождения для Рыб
- Камни для женщин
- Камни для мужчин
- Какие камни нельзя носить Рыбам
Камни по знаку Зодиака для Рыб
Главные камни
- Аметист - избавляет от дурных мыслей, налаживает взаимоотношения между любимыми. Помогает сглаживать конфликты и бережет от перепадов настроения.
- Лунный камень - нормализует сон, учит сохранять хладнокровие в стрессовых ситуациях. Привлекает деньги и обостряет предпринимательскую жилку. Носить его постоянно нельзя - коварный минерал может заставить Рыб потерять бдительность.
- Опал - необходим Рыбам, которые вечно витают в облаках. Камень "приземляет" представителей знака, учит их трезво смотреть на вещи и не приукрашивать действительность. Кроме того, помогает развить рациональное мышление.
Камни по дате рождения для Рыб
20 февраля - 1 марта
- авантюрин;
- сапфир синего цвета;
- изумруд.
2 марта - 11 марта
- гелиотроп;
- коралл;
- хризолит.
12 марта - 20 марта
- александрит;
- хризопраз.
Камни для женщин
Кахолонг (жемчужный агат) - оберег, который научит женщину расслабляться, доверять и не искать проблем там, где их нет. Аквамарин усилит верю в себя, раскроет сексуальность и повысит самооценку. Лунный камень, подаренный молодым человеком, укрепит союз влюбленных.
Камни для мужчин
Аквамарин повысит уровень коммуникабельности, поможет владельцу быстрее находить себе друзей и заводить полезные знакомства. Жемчуг "притягивает" богатство, усиливает финансовый поток. Аметист восстанавливает организм и переносит мужчину-Рыбу на новый духовный уровень познания себя.
Какие камни нельзя носить Рыбам
- гематит;
- змеевик;
- лазурит;
- рубин;
- сердолик;
- циркон;
- яшма.
Астрологи считают, что Рыбам необходимо отказаться от камней ярких агрессивных или темных оттенков, иначе есть риск обрести проблемы с психикой.
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