Им следует поберечь себя и быть предельно осторожными.

Астрологи рассказали, что конец мая и начало июня будет особо опасным для трех знаков Зодиака. Им следует обратить внимание на мелочи и поберечь себя.

Близнецы

Астролог Анжела Перл поделилась, что в указанный период представители данного знака будут решать проблемы со здоровьем. Некоторых ждет операция или серьезное лечение. Несмотря на то, что все закончится хорошо, стоит беречь свое здоровье в эти дни с особой ответственностью.

Весы

Весам не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги. За практически три месяца ожесточенных боевых действий в разных регионах Украины многие стали игнорировать сирену, однако в ближайшие дни стоит спускаться в ближайшее бомбоубежище во время этих звуков. Это поможет спасти жизнь и здоровье.

Стрелец

Астрологи утверждают, что некоторые представители данного знака создали для себя иллюзию безопасности. Однако следует избежать этого и не испытывать судьбу на прочность. Крайне важно отказаться от поездок в опасные регионы, даже если планируете поехать туда с благой целью. Это может повлечь за собой серьезные риски для вашей жизни.

Напомним, назван рейтинг самых мстительных знаков Зодиака.

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