С этими людьми следует быть всегда начеку.

Порой даже самый светлый и добрый человек может быть одержим желанием отомстить за былые обиды. Это свойственно некоторым знакам Зодиака особенно сильно.

На первом месте по мстительности именно Близнецы. Не зря этот знак имеет два обличья. Одно может мило улыбаться в глаза, а другое будет искать возможности расплатиться за неугодный поступок. Людям, которые часто контактируют с Близнецами, следует соблюдать особую бдительность.

Второе место делят между собой Раки и Рыбы. Этим людям свойственна импульсивность. Также они злопамятные. Именно поэтому долго будут хранить воспоминания о том, как их однажды обидели. Раки и Рыбы не упустят возможности восстановить справедливость путем мести своим обидчикам.

Третье место делят Девы и Скорпионы. У них похожая реакция на обиды - они будут долго молчать, держать все в себе, однако обдумывать план мести. Удобный случай может настать через много лет, однако представители этих двух знаков точно дождутся своего "звездного момента", чтобы расплатиться с обидчиком.

Также в рейтинг самых мстительных знаков Зодиака попали Овны и Весы. Они, конечно, не кровожадные и озлобленные, но никогда не простят людям издевки или предательство. При любой удобной возможности они будут припоминать им их "проколы", а в самый ответственный момент способны и на месть, какой бы она ни была.

Напомним, ранее были названы топ-4 самых сложных свекрови по знаку Зодиака.

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