Период до третьего октября является потенциально опасным для всех знаков, но кое-кого неудачи будут преследовать и после этой даты.

Астрологи рассказали, кому не будет везти в жизни даже после завершения ретроградного Меркурия. Так, по словам экспертов, в категорию риска попали сразу три знака Зодиака.

Близнецы

Уже с третьего октября у них возможны ссоры с близкими людьми. Это могут быть скандалы на почве претензий, которые давно накопились у обеих сторон. "Штормить" будет как минимум несколько дней - будут словесные перепалки, сцены истерик, предложения о расставании и так далее.

Но уже к концу недели напряженный период пойдет на убывание, и эмоциональная ситуация стабилизируется.

Видео дня

Лев

Эти люди испытывают некие проблемы в профессиональной сфере. Возможно, их посещает желание сменить работу или Львы чувствуют некое давление от начальства или других людей из коллектива.

После третьего октября ситуация может обостриться: скандалы со своими коллегами, написанное заявление об увольнении или внезапный отпуск для полной перезагрузки.

Весы

Уроженцев этого знака Зодиака ждет непростой и волнительный период, связанный с оформлением документов. Это может быть оформление документов для выезда за границу, покупка или продажа чего-то дорогостоящего, какие-то разрешения, наследство и так далее. Придется побегать, потратить свои нервы и очень утомиться морально.

Напомним, экстрасенс предупредил об опасности ракетного обстрела Запада Украины.

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