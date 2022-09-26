Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах таро по всем регионам страны на конец сентября и начало октября. Он предупредил, что жителей Львова и Львовской области может ждать опасность. Также могут быть прилеты в Черновицкой области, однако там ситуация в плане безопасности более стабильная.
Львов и Львовская область
"Это место, в котором нужно быть очень внимательными и осторожными. Этот город в планах у орков - хотят напасть или сделать что-то плохое. Поэтому очень-очень-очень осторожно, обращайте внимание на воздушные тревоги. Потому что я знаю, что когда во Львове воздушная тревога, все просто гуляют по городу и ничего не делают. Это не обычное предупреждение, это очень серьезное предупреждение", - обратился Гордеев к своим зрителям.
Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область
В соседней Ивано-Франковской области ситуация будет более безопасной.
"Ничего плохого я не вижу", - прокомментировал таролог.
Ужгород и Закарпатская область
По поводу Закарпатья Макс Гордеев сказал следующее: "Есть аспекты негативные. Будьте внимательны. Что-то по Закарпатью не все так хорошо, как хотелось бы. Что-то там ожидается около территории не очень хорошее. Сейчас очень напряженное время именно для Закарпатья. Осторожно!".
Черновцы и Черновицкая область
"Слава Богу, ничего плохого я не вижу. Могут быть небольшие прилеты, но ничего плохого я не вижу. Но моральная ситуация там очень тяжелая", - добавил эксперт.
Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда полностью освободят Восток Украины.
Также УНИАН писал, что таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.