Макс Гордеев сделал расклад таро по всем регионам страны.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев сделал расклад на картах таро по всем регионам страны на конец сентября и начало октября. Он предупредил, что жителей Львова и Львовской области может ждать опасность. Также могут быть прилеты в Черновицкой области, однако там ситуация в плане безопасности более стабильная.

Львов и Львовская область

"Это место, в котором нужно быть очень внимательными и осторожными. Этот город в планах у орков - хотят напасть или сделать что-то плохое. Поэтому очень-очень-очень осторожно, обращайте внимание на воздушные тревоги. Потому что я знаю, что когда во Львове воздушная тревога, все просто гуляют по городу и ничего не делают. Это не обычное предупреждение, это очень серьезное предупреждение", - обратился Гордеев к своим зрителям.

Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область

В соседней Ивано-Франковской области ситуация будет более безопасной.

"Ничего плохого я не вижу", - прокомментировал таролог.

Ужгород и Закарпатская область

По поводу Закарпатья Макс Гордеев сказал следующее: "Есть аспекты негативные. Будьте внимательны. Что-то по Закарпатью не все так хорошо, как хотелось бы. Что-то там ожидается около территории не очень хорошее. Сейчас очень напряженное время именно для Закарпатья. Осторожно!".

Черновцы и Черновицкая область

"Слава Богу, ничего плохого я не вижу. Могут быть небольшие прилеты, но ничего плохого я не вижу. Но моральная ситуация там очень тяжелая", - добавил эксперт.

Напомним, ранее экстрасенс Макс Гордеев ответил, когда полностью освободят Восток Украины.

Также УНИАН писал, что таролог назвала месяц, когда Украина может победить оккупантов.

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