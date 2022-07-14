Каких событий ждать, если приснился таракан один или несколько, а также может ли это быть опасным предзнаменованием - узнайте в материале УНИАН.

Непривлекательные и живучие насекомые часто встречаются в неухоженных квартирах или прибегают по вентиляции от нечистоплотных соседей. В таком случае с ними можно бороться, но что делать, если тараканы приходят к вам во снах и может ли это быть зловещим знаком судьбы - узнайте на УНИАН.

Ранее мы рассказывали, к чему снится паук.

К чему снятся тараканы по соннику Миллера

Если вы видите во сне бегающих или плавающих во сне тараканов - это значит, что вскоре у вас получится разрешить все текущие проблемы. Есть насекомых, наоборот, к разоблачению тайн, которые вы скрываете от окружающих.

Ловить тараканов - к необходимости принять судьбоносное решение, а видеть разбегающихся насекомых при включении света - значит Вселенная советует вам отказаться от сомнительных удовольствий.

К чему снятся тараканы по соннику Ванги

Известная провидица говорила, что значение сна зависит от количества тараканов. Один - вам придется рассчитывать только на себя, а помощи от друзей не будет. Множество тараканов, напротив, убедит вас в поддержке знакомых и близких. Убили таракана во сне - значит скоро получите хорошую прибыль или совершите какой-то важный поступок, способный полностью изменить вашу жизнь. Во сне вы видите, как таракан ползет по телу - ждите проблем, преодолеть которые поможет только ваша находчивость.

Ванга говорила и о том, к чему снятся большие тараканы женщине. Провидица утверждала, что дохлые насекомые - предупреждение о нечестном ухажере, который вскоре появится в жизни. Большие, агрессивные и пытающиеся вас укусить - к сплетням и зависти. Рыжие или белые тараканы - знак, что никому нельзя рассказывать о своих планах.

К чему снятся тараканы по соннику Фрейда

Известный психотерапевт считал, что тараканы снятся тем, кто хочет обзавестись детьми. Если вам приснились мертвые насекомые, значит у вас есть проблемы в сексуальной сфере и это вас сильно беспокоит. Давить таракана во сне - к измене, а увидеть вредителя на своем теле - к ситуации, из-за которой вы долго будете испытывать чувство стыда.

К чему снятся тараканы по соннику Нострадамуса

Алхимик и предсказатель был уверен, что человека, которому приснился таракан, ждет выигрыш или любое другое поступление крупной суммы. Также вредитель, увиденный во сне, может быть символом старого друга, которого вы давно не видели. Обнаружить таракана в тарелке с едой - будьте готовы к сплетням и лучше ни с кем не делитесь своими планами. В целом, Нострадамус также допускал, что увиденное во сне может быть олицетворением происходящего в жизни - то есть, если вы, к примеру, боитесь потерять любимого человека, то будете во сне ловить тараканов руками.

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