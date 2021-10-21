Известные эзотерики утверждают, что образ собаки во сне - не всегда хороший знак.

Зачастую, собаки вызывают у людей положительные эмоции. Это верные друзья, которые будут ждать вас с работы и даже могут спасти жизнь. Один из ярких примеров преданности - пес Хатико, о котором сняли шедевральный фильм с Ричардом Гиром. Тем не менее, собака во сне - это не всегда хороший знак.

Сегодня мы разберемся, как правильно толковать такой сон, а ранее рассказывали, к чему снится змея.

Сонник Миллера

Один из самых известных психологов говорит, что при толковании такого сна нужно учитывать размер, породу и настроение собаки. Если снится, что собака нападает, значит, в будущем вас ждут испытания. Злой или худой пес - к болезням и проблемам. Дружелюбное животное во сне означает, что вас ждет приятный сюрприз от друзей и близких.

Читайте такжеПять знаков Зодиака уходят раз и навсегда: вернуть их невозможноЕсли женщине приснилось, что собака испугала, это означает скорое знакомство с идеальным мужчиной. Собака бежит за вами - будьте осторожны со своими увлечениями. Во сне увидеть, что вы купили себе породистую собаку - к улучшению финансовой ситуации.

Укусила собака - готовьтесь к конфликтам с любимым человеком или близкими. Рычит за спиной - обратите внимание на свое окружение, скорее всего, среди людей есть сплетники. Пес на вас лает - к плохим новостям и неприятностям. Собака дерется с котом - к ссоре между влюбленными. Многоголовая собака означает, что вам нужно правильно расставлять приоритеты в делах, а не гнаться за двумя зайцами.

Сонник Ванги

Болгарская ясновидящая считала, что собака всегда символизирует друзей. Таким образом белого пса во сне можно воспринимать, как помощь от знакомых или неожиданную приятную встречу. Собака с черной шерстью, наоборот, предупреждает о предательстве - тот, кого вы считали другом, раскроет все ваши тайны и бросит в трудной ситуации.

Приснилась бездомная собака - кто-то из ваших знакомых попал в беду, но стесняется попросить о помощи. Гладить большую собаку - к новому знакомству. Видеть собаку, истекающую кровью, или мертвую - к болезни или даже смерти кого-то из родственников. Если вам приснилось, что выподкармливаете собаку, значит в обществе вас считают порядочным и добрым человеком. Во сне вас охраняет собака - у вас серьезная защита от темных сил.

Сонник Фрейда

Психотерапевт был уверен, что собака - это символ ребенка. Если вам снится, что вы гладите во сне щенка, значит, в жизни нужно уменьшить опеку над своим чадом. Собака лает - к конфликтной ситуации с детьми. Прогулка с собакой - вы мечтаете о том, каким будет будущее ребенка, не учитывая его мнение.

Если же вам приснилось, что вы пошли на охоту с собакой или играете с ней в мяч, значит, детей вы не хотите, и в ближайшее время их не будет.

Сонник Нострадамуса

Один из самых загадочных предсказателей утверждал, что бездомная собака во сне - символ лишений. Будьте осторожны - все, что вы заработали нелегким трудом, очень легко потерять. Если собака спит - пора откладывать деньги на "черный день" и укреплять свою финансовую стабильность.

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Автор: Кристина Кащавцева