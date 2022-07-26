Известный экстрасенс убежден, что главный кумир украинок уже скоро уйдет со своей должности.

Экстрасенс Макс Гордеев в интервью Славе Демину рассказал, что вскоре Алексея Арестовича ждет увольнение с его должности. По словам эксперта, главный кумир украинок уже исчерпал кредит доверия, поэтому ему все реже доверяют ответственные задания.

"Очень скоро это (увольнение, - ред) будет. Его уже попросили, как говорят. Он уже не появляется на каналах практически, как это было ранее. Проблема в том, что его сила превратилась в негативную вибрацию. Знаешь, когда человек за секунду стал известным, он просто не смог с этой энергией справиться. Поэтому имеем то, что имеем", - комментирует Гордеев.

"В чем-то он прав, конечно. Но сейчас он исчерпал кредит доверия у людей, поэтому это (прогнозы Арестовича, - ред) сейчас уже больше похожи на клоунаду. Но это такой персонаж, который должен был быть на войне. Его уже убрали, но его будут вспоминать", - резюмировал Макс Гордеев.

Напомним, ранее Гордеев уже прокомментировал ближайшее будущее для курса доллара. По его словам, до отметки в 50 гривень иностранная валюта не поднимется.

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