Экстрасенс Максим Гордеев утверждает, что топливо на украинских заправках перестанет быть в дефиците уже к концу этого года.

Известный украинский экстрасенс и таролог Максим Гордеев предвидел, когда в Украине закончится топливный кризис. По его словам, это произойдет примерно через 7 месяцев после его начала - в ноябре 2022 года. Своим прогнозом он поделился в интервью со Славой Деминым.

Таролог утверждает, что этот кризис создан специально.

"Это все не просто так. Это искусственный кризис. Я не знаю кому это выгодно, но в реальности топлива хватит всем. Специально поднимают цену и нагоняют ажиотаж на этот продукт, чтобы люди платили по максимуму. Это будет происходить минимум 7 месяцев", - рассказал экстрасенс.

Отметим, украинцы столкнулись с топливным кризисом в конце апреля - тогда на заправки перестали завозить бензин и дизельное топливо, а цены на имеющееся топливо взлетели в на 40-43%.

Напомним, таролог объяснила, куда и почему пропал Олег Винник.

Вас также могут заинтересовать новости: