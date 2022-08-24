Известный экстрасенс и таролог Роман Шептицкий эксклюзивно для УНИАН спрогнозировал вероятность роста доллара. Эксперт уверяет, что иностранная валюта в ближайшем времени достигнет отметки 50 гривень за доллар. Но на этом она не остановится и пойдет выше.
"Еще до войны экономика была не в лучшем состоянии, а после 24 февраля – тем более. Ей нужен период восстановления, который продлится как минимум от трех до пяти лет. Есть вероятность, что все затянется до семи лет. То есть, все будет сложно в этом плане. Будет ли доллар по 50 гривень? Я считаю, что да. Отметка может достигнуть и 60 гривень до конца этого года", - сказал Шептицкий.
Также он отметил, что параллельно с этим будут стремительно расти цены на продукты и на коммунальные услуги.
Напомним, известный астролог предвидела точную дату, когда в Украине наступит мир. Так, Ольга Медвецкая утверждает, что в октябре начнутся переговоры, которые приведут к мирному урегулированию текущей ситуации в нашей стране.
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