Оказывается, Весы могут быть хамелеонами и скрывать свои чувства.

Астрологи назвали сильные и слабые стороны Весов. Представители этого знака Зодиака будто бы всю жизнь ищут равновесие, их "бросает" из стороны в сторону. В чем особенность Весов - читайте ниже.

Сильные стороны Весов

Сила Весов в их умении надевать маску. Они могут хитро лгать, скрывать свои чувства и подстраиваться под ситуацию. Весы добры, они любят помогать. Астрологи называют Весов хамелеонами, они легко могут подстроиться под любые обстоятельства и оставаться на плаву.

Помимо этого, Весы могут легко решать конфликты. Они нередко вмешиваются в чужие споры и стараются убеждать людей в необходимости искать компромиссы.

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Слабые стороны Весов

На фоне своего артистизма Весы не умеют брать ответственность в свои руки. Им сложно даются важные решения, из-за чего нерешительность часто портит жизнь этого знака.

По мнению астрологов, Весы неудачливы в любви. Они страдают из-за того, что не могут делать первый шаг, а также занижают свою самооценку. Помимо этого, Весам всю жизнь приходится испытывать проблемы с деньгами, они совсем не умеют распоряжаться своими доходами и нередко тратят лишнее.

Напомним, астрологи рассказали, с какими мужчинами по знаку Зодиака можно создать крепкую семью.

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