Эта неделя будет сложной для Водолеев и Тельцов.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Вашему организму не хватает минералов и витаминов. Гороскоп советует вам разнообразно питаться и есть больше орехов и морепродуктов. Иммунитет Овна будет ослаблен на этой неделе, из-за чего вы станете уязвимыми к простуде.

Телец

В этот период Тельцы столкнутся с перенапряжением. Привычные виды отдыха не будут восстанавливать организм как прежде. Вам нужно сменить режим дня, найти новые хобби и больше времени проводить на природе. Не лишним будет посетить эндокринолога – возможны проблемы с гормонами.

Близнецы

Читайте такжеРок судьбы: 4 знакам Зодиака никогда не везет в любвиБлизнецам нужно тщательнее следить за своим питанием. Питайтесь регулярно и в одно и то же время. На этой неделе крайне не рекомендуется употреблять алкоголь и кофе. На выходных постарайтесь поберечь глаза: меньше сидите за компьютером и не читайте в темноте.

Рак

Большинство Раков на этой неделе могут похвастаться крепким здоровьем и отличным самочувствием. У вас будет много энергии и вдохновения. Наслаждайтесь приливом сил, но не забывайте отдыхать. В пятницу нужно поберечь спину.

Лев

Львам категорически не рекомендуется увлекаться самолечением и нетрадиционной медициной. Также не стоит прислушиваться к советам непрофессионалов – они только навредят вам. Придерживайтесь схемы лечения, которую выписал врач. Полезно будет пить травяные чаи и настои, а также есть больше орехов.

Дева

Девы очень нуждаются в отдыхе. Постарайтесь уйти в отпуск или хотя бы расслабляться по вечерам. Полезными для вас будут массажи, спа, плаванье, чтение. Больше времени проводите в прогулках на природе.

Весы

Постарайтесь снизить потребление животного белка. По возможности перейдите на вегетарианский рацион на этой неделе. Весы сейчас сильно склонны к набору лишнего веса. Ешьте легкую пищу и больше двигайтесь. В четверг и пятницу возможны боли в сердце.

Скорпион

Скорпионам нужно повысить употребление железа. Рекомендуется есть больше яблок, шпината, морепродуктов и красного мяса. Скорпионам с гипертонией нужно внимательно следить за сердцем и давлением на этой неделе.

Стрелец

Представителям этого знака нужно менять свой рацион. Хорошая неделя для избавления от вредных привычек и корректирования режима дня. Возможны проблемы со сном. Чтобы избежать бессоницы, откажитесь от кофе за два часа до сна и прогуляйтесь на улице вечером.

Козерог

Это хорошая неделя для экспериментов с едой. На этой неделе возможны проблемы с кожей и волосами. Пользуйтесь бальзамами, витаминными кремами, масками и маслами. На выходных высок риск переломов и растяжений.

Водолей

На этой неделе звезды не рекомендуют есть жирную и жареную еду. Это может негативно повлиять на почки, а они и так очень уязвимые. Очень важно хорошее психологическое состояние. Из-за стресса и нервозности ваше идеальное самочувствие может сильно ухудшиться.

Рыбы

Если вы проходите курс оздоровления или лечитесь от болезни, вы не заметите положительных результатов на этой неделе. Однако методика лечения правильная. Вам нужно немного подождать и придерживаться всех рекомендаций врача. Ваш организм ослаблен и ему нужно больше времени на восстановление.

Вам также может быть интересно:

Автор: Екатерина Пулатова