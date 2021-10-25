Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

Эта неделя будет травмоопасной для Овнов, поэтому нужно соблюдать осторожность. Не занимайтесь экстремальными видами спорта, не поднимайте тяжелых вещей и не перетруждайтесь. Также не стоит подниматься на большую высоту и водить машину.

Телец

Неделя будет благоприятной для Тельцов, которые хотят избавиться от лишнего веса. Но для этого придется приложить усилия. Можно увеличить количество физических нагрузок и снизить калорийность блюд. Только не перестарайтесь и не пытайтесь голодать.

Близнецы

Неделя идеально подходит для спорта. Если у вас нет времени или сил на полноценные тренировки — постарайтесь больше ходить пешком или бегать по утрам. Позднее ваш организм обязательно отблагодарит вас.

Рак

Читайте такжеЛунный календарь на ноябрь 2021: перечень благоприятных и неблагоприятных днейЗвезды рекомендуют вам сохранять хорошее настроение и оптимизм — только так вы сможете справиться с любыми болезнями. При обнаружении какого-то заболевания не отчаивайтесь и не унывайте. Вам нужно всей душой верить в успешное излечение.

Лев

Неделя будет для вас нервозной. Львы часто будут испытывать стресс, из-за чего могут возникнуть головные боли, гипертония и проблемы с аппетитом. Также возможна бессоница или частая сонливость. Постарайтесь расслабляться в конце рабочего дня и чаще пить травяной чай.

Дева

Здоровье Дев будет достаточно крепким на этой неделе, но вас может подвести излишняя самоуверенность. Не пытайтесь самостоятельно ставить себе диагноз и заниматься самолечением. Вероятность ошибки крайне высока, даже если вы уверены в правильности лечения.

Весы

Для Весов очень важно качество сна. Постарайтесь ложиться в одно и то же время и спать не меньше 8 часов. За 2 часа до сна отложите все гаджеты и проветрите комнату. На выходных контролируйте артериальное давление — оно может повыситься.

Скорпион

Эта неделя подходит для диагностики, прививки и сдачи анализов. Если вы давно хотели пройти какое-то обследование – это подходящее время. Однако проходить диагностику стоит только у знакомых врачей, которые хорошо себя зарекомендовали.

Стрелец

На этой неделе не исключены боли в мышцах, суставах и спине. Звёзды рекомендуют вам сходить на массаж и заняться гимнастикой. Не стоит носить тяжёлые сумки. Если у вас сидячая работа - постарайтесь делать разминку каждые 2 часа.

Козерог

Ваши локтевые и коленные суставы ейчас уязвимы. Не нагружайте их лишний раз. Постарайтесь не поднимать тяжелых вещей и есть больше продуктов с витамином D. Если у вас есть лишний вес – нужно заняться похудением.

Водолей

Читайте такжеЛунный посевной календарь на ноябрь: лучшие дни для работ с растениямиУ Водолеев на этой неделе высок риск обжечься или получить удар током. Будьте осторожны с кипятком, паром, горячими предметами. Не чините электроприборы самостоятельно – лучше обратиться к профессионалам.

Рыбы

Звезды не предвещают вам серьезных проблем на этой неделе. Сейчас ваш организм хорошо воспринимает эксперименты и любые изменения. Можно пару раз в неделю побаловать себя острой или вредной едой, попробовать экстремальный спорт. Хорошее время для избавления от вредных привычек и изменения режима дня.

Автор: Екатерина Пулатова