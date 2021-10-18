Гороскоп здоровья расскажет чего ожидать разным знакам в сфере здоровья на этой неделе.

Звезды и планеты предсказывают не только наше будущее, но и состояние здоровья в ближайшие дни. Гороскоп здоровья подскажет всем знакам зодиака какие опасности поджидают вас на этой неделе, и как защитить себя от возможных недугов.

Овен

На этой неделе ваше горло будет уязвимым. Не пейте холодные напитки, не ешьте острые блюда и носите шарф. Звезды рекомендуют чаще полоскать горло отваром дуба или ромашки.

Телец

Ваше самочувствие будет сильно зависеть от настроения. В плохом расположении духа вы будете страдать от постоянной головной боли и колебаний давления. Постарайтесь избегать стресса и чаще заниматься любимым делом, слушать расслабляющую музыку.

Близнецы

Звезды предупреждают, что в вашем организме скорее всего скрывается опасное заболевание. Его симптомы могут быть незначительными. Обратитесь к специалисту и пройдите обследование. Возможно врач развеет ваши страхи, а может обнаружит болезнь на ранней стадии.

Рак

Раки на этой неделе будут чувствовать себя физически и морально изможденными. На вашу усталость влияет недостаток витаминов и плохое качество сна. Ешьте больше свежих овощей и фруктов, а перед сном отложите гаджеты и немного прогуляйтесь.

Лев

Читайте такжеПолнолуние в октябре 2021: что обещает Охотничья луна, чего ждать каждому из знаков ЗодиакаЛьвы на этой неделе будут склонны к набору лишнего веса. Очень важно не переедать. Также стоит отказаться от перекусов между основными приемами пищи. На выходных может часто болеть голова.

Дева

Звезды предупреждают, что Девы слишком нагружают себя. Вам грозит серьезное переутомление. Из-за недостатка отдыха и сна Девы могут почувствовать серьезное недомогание. Также на этой неделе будет ослаблен ваш иммунитет.

Весы

Астрологи обещают Весам отличную неделю. Вас порадует хорошее самочувствие, крепкий иммунитет и избыток энергии. Болеющие Весы успешно вылечатся. Но это не значит, что вам можно не следить за собой.

Скорпион

Сердечно-сосудистая система Скорпионов будет ослаблена на этой неделе. Будьте очень осторожны, особенно если у вас есть хронические сердечные заболевания. При любых болях в сердце и скачках давления сразу обращайтесь к врачу.

Стрелец

Звезды предрекают, что на этой неделе Стрельцы будут легкомысленно относиться к своему здоровью. Вы можете слишком легко одеться и заболеть из-за этого, или упустить начало серьезного заболевания. Соблюдайте правила гигиены и технику безопасности.

Козерог

В эти семь дней возможны проблемы с пищеварением, почками и печенью. Следите за своим питанием. Не переедайте, не ешьте острую и жирную еду, откажитесь от алкоголя. Перед выходными можно устроить разгрузочный день, посидеть на овощной диете.

Водолей

Очень важно на этой неделе не прислушиваться к советам родных и друзей в сфере здоровья. Они лишь навредят вам. Только врач сможет дать правильные рекомендации. Не стоит также полагаться на народную медицину и нетрадиционные способы лечения – они не будут эффективными.

Рыбы

Неделя может быть опасной для Рыб из-за замедленной реакции и притупленных чувств. Возможно падение остроты зрения и звука, нарушение координации движения. Рыбам нужно быть острожными на дороге. Не поднимайте тяжелых вещей и избегайте травмоопасных ситуаций.

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Автор: Екатерина Пулатова