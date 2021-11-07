Развивайте свою интуицию и внутреннюю силу.

Астрологи говорят, что Стрельцы в ноябре должны, как никогда, упрямо стоять на своих позициях. Месяц будет достаточно напряженным, поэтому лучше всего - слушать интуицию и внутренний голос. Вы не сможете усидеть на двух стульях одновременно, но сделать правильный выбор получится, только если будете верить себе.

Гороскоп карьеры на ноябрь 2021

Начало месяца будет очень активным - Стрельцам захочется больше коммуницировать с людьми и браться за несколько дел сразу. Такая позиция повысит ваш авторитет в глазах начальства и ускорит карьерный рост.

В то же самое время, с 1 по 11 ноября, огненный знак будет находиться под влиянием Нептуна, что усилит тягу к эзотерике. Эмоции окажутся сильнее разума, а желание видеть мистику в обычных вещах, побороть не получится. Астрологи считают, что именно сильная интуиция поможет вам определить недоброжелателей и принять верные решения.

С 15 ноября возможны ошибки на работе, которые приведут к финансовым потерям. Кроме того, возрастет риск конфликтов, поэтому старайтесь держать себя в руках. С 23 числа и до конца месяца ситуация наладится, а продвижение вперед будет стремительным и безоблачным.

Гороскоп любви на ноябрь 2021

Одинокие Стрельцы в этом месяце не будут гнаться за птицей счастья в личной жизни. Необходимость в партнере отойдет на второй план из-за других, более важных, интересов. Возможны мимолетные связи, но серьезных отношений точно обрести не получится.

Читайте такжеГороскоп на 7 ноября 2021: что завтра ждет все знаки ЗодиакаПредставители знака, которые успели обзавестись второй половинкой, будут нуждаться во внимании со стороны партнера. Моральная поддержка особенно важна для Стрельцов в этом месяце, так же точно, как и тактильный контакт.

Стрельцы семейные должны быть ближе к своим родным и больше уделять времени заботе о них. Даже если в первой декаде месяца вам захочется погулять на стороне, постарайтесь сделать так, чтобы от этого не пострадали ваши близкие.

Гороскоп здоровья на ноябрь 2021

В начале ноября астрологи рекомендуют Стрельцам проводить больше времени на свежем воздухе. Так у вас будет меньше шансов заболеть или впасть в хандру. Соглашайтесь на прогулки и поездки с друзьями, если вам предлагают.

С 8 по 21 ноября могут быть проблемы со сном и повышенной тревожностью. Черная Луна подсказывает, что такое состояние - последствия эмоционального потрясения. Старайтесь абстрагироваться и не думать об этом. Если не получается - сходите к психологу.

Третья декада месяца ознаменуется для вас приятными событиями и хорошим настроением. Вы будете видеть положительные моменты во всем, что происходит вокруг. От такого внутреннего состояния изменится и ваш внешний облик.

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Автор: Кристина Кащавцева